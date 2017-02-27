Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:24
zzzzzz написав:
Помню я такой умный летом 2014 продавал доллары по 12-13 , а потом осенью откупал по 19
Это от слишком хорошей жизни.
Я вот тем летом банки в землю закапывал или мозговал как наличку мимо блокпостов везти.
2014 год, он на донбассе был такой...
escobar
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:26
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Обмен Валют доллар 23.50/23.90, рубль 0.373/0.380, евро 25.80/26.60,Салтовка м.Ак.Павлова, Центр, м.Киевская
komp
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:27
Realist Я ще навіть 10% в грн не дотягнув, але стараюсь) Ну а встигнути мали ті хто здавав по 24-25-26 так би мовити зафіксуватись.
twin
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:32
zzzzzz написав: lrs7719 написав: Realist написав:
Недавно проводив аналітику. Висновок. Якби від 2014 року від 30 до 40% тримав в гривні на депозитах - нічого би не втратив, а навіть суттєво виграв в доларах (я би точно конвертував у валюту нижче 24).
Аналитика, которая сделана задним числом, делает любого пересичного миллионером. И кого волнует 2014 год? "Проведите аналитику" до 2024 года...
Помню я такой умный летом 2014 продавал доллары по 12-13 , а потом осенью откупал по 19
А другой такой "вумный" тарился БАВЛом...
lrs7719
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:37
escobar написав:
Нынешние же потуги серьезно погнать вверх если не нацбанк, так экспортеры и нерезиденты радостно погасят.
экспортёрам и нерезам лучше дороже слиться - нафига им шо то тушить
нбу будет "таргетировать"
а шо делать?
чик
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:39
сірий написав: asti написав:
Завтра ждём НБУ з вогнегасныком//)
Та ну, до 27 ще далеко
Це Ви так жартуєте?
Дайте до 25 спочатку і по "сторонам" подивитись!
- Економічну обстановку оцінити!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:42
О каких экспортерах речь?)) Металурги на спаде, аграрии уже тоже много продали, разве что снова навтогаз и нерезы.
DonalьD
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:45
komp написав:
Первая столица:
Обмен Валют доллар 23.50/23.90, рубль 0.373/0.380, евро 25.80/26.60,Салтовка м.Ак.Павлова, Центр, м.Киевская
23,65 - Вже "загон", на сьогодні!) - Потрібна стабілізація 23,5!
Більше 50 копійок за 1 день?) -
Востаннє редагувалось
w_bufett
в Чет 26 гру, 2019 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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