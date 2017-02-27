Додано: Чет 26 гру, 2019 18:05

lrs7719 написав: Realist написав: Недавно проводив аналітику. Висновок. Якби від 2014 року від 30 до 40% тримав в гривні на депозитах - нічого би не втратив, а навіть суттєво виграв в доларах (я би точно конвертував у валюту нижче 24).

Недавно проводив аналітику. Висновок. Якби від 2014 року від 30 до 40% тримав в гривні на депозитах - нічого би не втратив, а навіть суттєво виграв в доларах (я би точно конвертував у валюту нижче 24).

Аналитика, которая сделана задним числом, делает любого пересичного миллионером. И кого волнует 2014 год? "Проведите аналитику" до 2024 года... Аналитика, которая сделана задним числом, делает любого пересичного миллионером. И кого волнует 2014 год? "Проведите аналитику" до 2024 года...

prodigy написав: даремно витрачаете свій час...

краще заробляти, чим рахувати,

або займатися спортом/відпочинком даремно витрачаете свій час...краще заробляти, чим рахувати,або займатися спортом/відпочинком

prodigy написав: п.с. після цих калькуляцій треба прийняти заспокіливі засоби? п.с. після цих калькуляцій треба прийняти заспокіливі засоби?

zzzzzz написав: Помню я такой умный летом 2014 продавал доллары по 12-13 , а потом осенью откупал по 19 Помню я такой умный летом 2014 продавал доллары по 12-13 , а потом осенью откупал по 19

Я не в тому контексті це мав на увазі. Я чудово розумію зміст фрази: "Після бою руками не машуть"При актуальних відсоткових ставках на депозити в доларах та гривнях, дана аналітика буде працювати і до 2024 року. Якщо буде більша волатильність, то відповідно і відсотки будуть змінюватись у вищу сторону і навпаки.Ціль цього аналізу дій на протязі 5 років полягала в тому, щоб зрозуміти чи не даремно я витрачаю час на цей форум. Самоосвіта це добре і корисно, але можливо краще розділити активи по корзинах і взагалі не турбуватись процесами які відбуваються.От шановний prodigy все вірно пише.От тільки без контролю та аналізу всі наші дії - це просто дії. Ми не знаємо чи вони добрі, правильні, дієві чи вигідні.А у грошах цей аналіз полягає у позитивному сальдо при порівнянні активів із пасивами в певний, заздалегідь визначений, проміжок часу. І без цього фінансовий розвиток - ніяк.Не потрібно. адже після аналізу робляться висновки та коригування. Цей пост якраз і є частиною цього процесу винесеного не публіку для отримання порад. Такогов моїй історії поки що не було. Були втрати недоотриманої вигоди. Але... "Знав би прикуп..." Так що їх в рахунок не беремо.Ф. як завжди. Страхуються. Продаж 23,75, а купівля тільки 23,2. Точно так само вони поводились і в кінці вересня.