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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3191319231933194

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 463
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:48

DonalьD
а если нерезы передумают дальше входить в облиги, то будут не продавать, а покупать. как не крути нбу придётся гасить, как в прошлый раз, когда 200лямов выкупленных за неделю за один день "таргетирования" слили...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:51

  bolex написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:НБУ во вторник купил 143 млн.долларов.
Казначейство на 8 млрд профинансировало бюджетные расходы.
Это связанные события?

эти события связаны с тем, что накануне минсдох нагнул предприятия на досрочную выплату налогов.


А Нафтогаз на досрочную выплату 8,5 млрд. грн. дивидендов за 9 мес. 2019 года!!!!! (Розп. КМУ №1339-р от 26.12.19)
Пытаются выполнять доходную часть бюджета уже как могут и любыми средствами.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:52

Раз уж пошли коллажи..

Краткий итог дня
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Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:53

  w_bufett написав:
  сірий написав:
  asti написав:Завтра ждём НБУ з вогнегасныком//)

Та ну, до 27 ще далеко :mrgreen:


Це Ви так жартуєте? :D Дайте до 25 спочатку і по "сторонам" подивитись!
- Економічну обстановку оцінити!

ЦЕ ж не я, це все вони -ПІДРАХУЇ :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:54

Кто знает, когда следующий выпуск ОВГЗ?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:59

  сірий написав:
  w_bufett написав:
  сірий написав:Завтра ждём НБУ з вогнегасныком//)

Та ну, до 27 ще далеко :mrgreen:


Це Ви так жартуєте? :D Дайте до 25 спочатку і по "сторонам" подивитись!
- Економічну обстановку оцінити!

ЦЕ ж не я, це все вони -ПІДРАХУЇ :mrgreen:

Ну Ви ж знаєте, що скупка розпочалась не по 23?)))
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:05

  lrs7719 написав:
  Realist написав:Недавно проводив аналітику. Висновок. Якби від 2014 року від 30 до 40% тримав в гривні на депозитах - нічого би не втратив, а навіть суттєво виграв в доларах (я би точно конвертував у валюту нижче 24).

Аналитика, которая сделана задним числом, делает любого пересичного миллионером. И кого волнует 2014 год? "Проведите аналитику" до 2024 года...

Я не в тому контексті це мав на увазі. Я чудово розумію зміст фрази: "Після бою руками не машуть"
При актуальних відсоткових ставках на депозити в доларах та гривнях, дана аналітика буде працювати і до 2024 року. Якщо буде більша волатильність, то відповідно і відсотки будуть змінюватись у вищу сторону і навпаки.
Ціль цього аналізу дій на протязі 5 років полягала в тому, щоб зрозуміти чи не даремно я витрачаю час на цей форум. Самоосвіта це добре і корисно, але можливо краще розділити активи по корзинах і взагалі не турбуватись процесами які відбуваються.
От шановний prodigy все вірно пише.
  prodigy написав:даремно витрачаете свій час...
краще заробляти, чим рахувати,
або займатися спортом/відпочинком

От тільки без контролю та аналізу всі наші дії - це просто дії. Ми не знаємо чи вони добрі, правильні, дієві чи вигідні.
А у грошах цей аналіз полягає у позитивному сальдо при порівнянні активів із пасивами в певний, заздалегідь визначений, проміжок часу. І без цього фінансовий розвиток - ніяк.
  prodigy написав:п.с. після цих калькуляцій треба прийняти заспокіливі засоби?

Не потрібно. адже після аналізу робляться висновки та коригування. Цей пост якраз і є частиною цього процесу винесеного не публіку для отримання порад. Такого
  zzzzzz написав:Помню я такой умный летом 2014 продавал доллары по 12-13 , а потом осенью откупал по 19

в моїй історії поки що не було. Були втрати недоотриманої вигоди. Але... "Знав би прикуп..." Так що їх в рахунок не беремо.

Ф. як завжди. Страхуються. Продаж 23,75, а купівля тільки 23,2. Точно так само вони поводились і в кінці вересня.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:11

Хмельницкий окна 24.5 уже светят, утром 23.2 светили.
Oleg_Sa
 
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