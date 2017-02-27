DonalьD
а если нерезы передумают дальше входить в облиги, то будут не продавать, а покупать. как не крути нбу придётся гасить, как в прошлый раз, когда 200лямов выкупленных за неделю за один день "таргетирования" слили...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:48
DonalьD
а если нерезы передумают дальше входить в облиги, то будут не продавать, а покупать. как не крути нбу придётся гасить, как в прошлый раз, когда 200лямов выкупленных за неделю за один день "таргетирования" слили...
а шо делать?
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:51
А Нафтогаз на досрочную выплату 8,5 млрд. грн. дивидендов за 9 мес. 2019 года!!!!! (Розп. КМУ №1339-р от 26.12.19)
Пытаются выполнять доходную часть бюджета уже как могут и любыми средствами.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:53
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:59
ЦЕ ж не я, це все вони -ПІДРАХУЇ
Ну Ви ж знаєте, що скупка розпочалась не по 23?)))
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:05
Я не в тому контексті це мав на увазі. Я чудово розумію зміст фрази: "Після бою руками не машуть"
При актуальних відсоткових ставках на депозити в доларах та гривнях, дана аналітика буде працювати і до 2024 року. Якщо буде більша волатильність, то відповідно і відсотки будуть змінюватись у вищу сторону і навпаки.
Ціль цього аналізу дій на протязі 5 років полягала в тому, щоб зрозуміти чи не даремно я витрачаю час на цей форум. Самоосвіта це добре і корисно, але можливо краще розділити активи по корзинах і взагалі не турбуватись процесами які відбуваються.
От шановний prodigy все вірно пише.
От тільки без контролю та аналізу всі наші дії - це просто дії. Ми не знаємо чи вони добрі, правильні, дієві чи вигідні.
А у грошах цей аналіз полягає у позитивному сальдо при порівнянні активів із пасивами в певний, заздалегідь визначений, проміжок часу. І без цього фінансовий розвиток - ніяк.
Не потрібно. адже після аналізу робляться висновки та коригування. Цей пост якраз і є частиною цього процесу винесеного не публіку для отримання порад. Такого
в моїй історії поки що не було. Були втрати недоотриманої вигоди. Але... "Знав би прикуп..." Так що їх в рахунок не беремо.
Ф. як завжди. Страхуються. Продаж 23,75, а купівля тільки 23,2. Точно так само вони поводились і в кінці вересня.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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