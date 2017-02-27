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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:22
Игорь написав: zzzzzz написав:
Миняйло уже 23,75 берет, продажа есть по 24,20 )))
можно взять в привате онлайн по 23,64 и с утра нести на ЧР $ из-под матраса
Миняйло хитрые, дороже 23,70 не берут )))
П.С. А брать надо было раньше по 22,95 , блин, хотел же кредитку офрмить (((
Живите своим умом!
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Додано: Чет 26 гру, 2019 18:25
zzzzzz
Интересно насколько в этот раз, может до 25?
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Oleg_Sa
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Додано: Чет 26 гру, 2019 18:26
До речі, чи можна стверджувати що НБУ сьогодні своїм аукціоном на 1 млрд фактично "затвердив" дно курсу долара в межах 23,0-23,25? Чи це просто ситуативний хід як реакція на можливий дисбаланс через вихід на МБ Нафтогазу?
При такому натяку на жорсткий викуп цих 25 копійок можна дуже довго продавлювати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Чет 26 гру, 2019 18:27
zzzzzz написав:
П.С. А брать надо было раньше по 22,95 , блин, хотел же кредитку офрмить (((
Ну це вже майже як тоталізатор виходить.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Чет 26 гру, 2019 18:32
Realist написав: zzzzzz написав:
П.С. А брать надо было раньше по 22,95 , блин, хотел же кредитку офрмить (((
Ну це вже майже як тоталізатор виходить.
С другой ветки
Сообщение Добавлено: Пн 23 дек, 2019 20:34
Коллеги, прошу совета всего уважаемого сообщества.
Хочу докупить валюты, ну очень уж курс мне нравится. Но ближайшие депо только 15 и 23 января заканчиваются. Отсюда вопрос.
Где и в каких банках можно получить кредит ( подешевле ) главное что-бы это были наличные для покупки валюты ?
( срок 3-4 недели
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 26 гру, 2019 18:35
Realist написав:
До речі, чи можна стверджувати що НБУ сьогодні своїм аукціоном на 1 млрд фактично "затвердив" дно курсу долара в межах 23,0-23,25? Чи це просто ситуативний хід як реакція на можливий дисбаланс через вихід на МБ Нафтогазу?
При такому натяку на жорсткий викуп цих 25 копійок можна дуже довго продавлювати.
Це ми дізнаємось завтра, на скільки він намірений гасити стрибок.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 18:38
Національний банк України
57 мин. ·
Сьогодні, 26 грудня 2019 року, Національний банк провів аукціон з купівлі валюти з огляду на очікуваний значний продаж валюти банками за клієнтськими заявками. Враховуючи ризики надмірних коливань гривні у бік зміцнення і обмежені можливості ринку для самозбалансування, Національний банк оголосив аукціон на купівлю валюти обсягом до 1 млрд дол. США.
Фактичний обсяг задоволених заявок суб'єктів ринку за результатами аукціону становив 230 млн дол. США. Водночас за підсумками дня чиста купівля валюти Національним банком становила 700 млн дол. США, оскільки після завершення аукціону НБУ також провів інтервенцію за єдиним курсом через функціонал Matching. Такі обсяги купівлі валюти за один день є рекордом цього року.
Загалом від початку року чиста купівля валюти НБУ становить близько 7,5 млрд дол. США, що також є рекордним значенням з 2007 року. Пропозиція валюти суттєво перевищує попит внаслідок стійкого припливу іноземних інвестиицій в гривневі облігації Уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значних обсягів валютних надходжень експортерів.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 26 гру, 2019 18:38
На красноармейской в окнах отдача от 23.6 до 24.5!
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