Додано: Чет 26 гру, 2019 18:26

До речі, чи можна стверджувати що НБУ сьогодні своїм аукціоном на 1 млрд фактично "затвердив" дно курсу долара в межах 23,0-23,25? Чи це просто ситуативний хід як реакція на можливий дисбаланс через вихід на МБ Нафтогазу?

При такому натяку на жорсткий викуп цих 25 копійок можна дуже довго продавлювати.

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!