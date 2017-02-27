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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 319431953196319731983199>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 464
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть такая версия, что рост курса связан с тем, что казначейство под конец года профинансировало статьи бюджета.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:41

zzzzzz
Робете простіше, уявіть що таки взяли його, тільки обовязково все на листочку писати, комісії, витрати, час, курс входу..., а потім порахуєте уявний вихід і погашення.
Я, коли так останній раз розрахував, то чуть в мінус не вийшов))
twin
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:42

чего-то я сегодня заработался... на гривну в день выросли что-ли? падали 10 дней,отыграли за день

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:45

  Яша написав:чего-то я сегодня заработался... на гривну в день выросли что-ли? падали 10 дней,отыграли за день

*Відправлено з Чату


Ви не так написали! - "Закуплялись" 2-3 тижні, тиждень "фіксувались"! :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:49

  w_bufett написав:
  komp написав:Первая столица:
Обмен Валют доллар 23.50/23.90, рубль 0.373/0.380, евро 25.80/26.60,Салтовка м.Ак.Павлова, Центр, м.Киевская


23,65 - Вже "загон", на сьогодні!) - Потрібна стабілізація 23,5! :mrgreen: Зображення

Більше 50 копійок за 1 день?) - Зображення


А це маємо +-реальний курс на сьогодні! -
Зображення
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нбу купил 700 млн за сегодня
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:50

  Яша написав:чего-то я сегодня заработался... на гривну в день выросли что-ли? падали 10 дней,отыграли за день

*Відправлено з Чату


Особенно, когда на пустом рынке гоняли туда-сюда 10 миллионов.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:51

  tobias написав:Зрозуміло, чому весь Київ в аваріях. Панічно шукають долари по 23.3 :)


andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:57

https://www.youtube.com/watch?v=iOSPicTud44
См с 1,10 .
Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 26 гру, 2019 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:58

  zzzzzz написав:
  Игорь написав:
  zzzzzz написав:Миняйло уже 23,75 берет, продажа есть по 24,20 )))

можно взять в привате онлайн по 23,64 и с утра нести на ЧР $ из-под матраса


Миняйло хитрые, дороже 23,70 не берут )))

П.С. А брать надо было раньше по 22,95 , блин, хотел же кредитку офрмить (((


А хто буде "без прибутку" працювати? - Рано ще 23,7! - "Ой рано"! :D
Востаннє редагувалось w_bufett в Чет 26 гру, 2019 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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