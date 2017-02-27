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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Есть такая версия, что рост курса связан с тем, что казначейство под конец года профинансировало статьи бюджета.
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:41
zzzzzz
Робете простіше, уявіть що таки взяли його, тільки обовязково все на листочку писати, комісії, витрати, час, курс входу..., а потім порахуєте уявний вихід і погашення.
Я, коли так останній раз розрахував, то чуть в мінус не вийшов))
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:42
чего-то я сегодня заработался... на гривну в день выросли что-ли? падали 10 дней,отыграли за день
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:45
Ви не так написали! - "Закуплялись" 2-3 тижні, тиждень "фіксувались"!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:49
А це маємо +-реальний курс на сьогодні! -
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нбу купил 700 млн за сегодня
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:50
Особенно, когда на пустом рынке гоняли туда-сюда 10 миллионов.
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:51
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:57
См с 1,10 .
Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 26 гру, 2019 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:58
А хто буде "без прибутку" працювати? - Рано ще 23,7! - "Ой рано"!
Востаннє редагувалось w_bufett в Чет 26 гру, 2019 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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