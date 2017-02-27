lrs7719 написав:А конкуренцию мы проиграли не только в сырах. Какой же из этого вывод и какое - следствие?
Для начала стоит сделать вывод, что не все проблемы порождены монетарной политикой. Следствием этого вывода станет переоценка степени влияния курса на текущее состояние дел в той или иной отрасли и на их перспективы. В результате мы, может быть, перестанем надеяться на чудотворные простые решения, перестанем метаться в их поиске и смиримся с перспективой долгих и непонятных процессов. В болоте нельзя делать резких движений. А если мы еще и поймем, что курс не назначается кем-то, а является следствием всего комплекса процессов в экономике, будет совсем хорошо, но это утопия.
ЗЫ "Сдаться хорошему хозяину" не поможет. Только волшебнику
І який процес економіки був сьогодні запущений?! Поки пройшовся від Хрещатика до Палацу "Україна" так курс мінявся в обмінниках на очах від 22,90 до 23,25 на покупку, а станом на тепер то вже напевне і по 23,50 беруть... Виявляється комплекс процесів може бути блискавично запущений! Лише позавчора міняв долар на гривню ну по дуже незручному курсу, бо економіка не давала поштовху вверх, а нині економіка дала добро на старт!
lrs7719 написав:А конкуренцию мы проиграли не только в сырах. Какой же из этого вывод и какое - следствие?
Для начала стоит сделать вывод, что не все проблемы порождены монетарной политикой. Следствием этого вывода станет переоценка степени влияния курса на текущее состояние дел в той или иной отрасли и на их перспективы. В результате мы, может быть, перестанем надеяться на чудотворные простые решения, перестанем метаться в их поиске и смиримся с перспективой долгих и непонятных процессов. В болоте нельзя делать резких движений. А если мы еще и поймем, что курс не назначается кем-то, а является следствием всего комплекса процессов в экономике, будет совсем хорошо, но это утопия.
ЗЫ "Сдаться хорошему хозяину" не поможет. Только волшебнику
І який процес економіки був сьогодні запущений?! Поки пройшовся від Хрещатика до Палацу "Україна" так курс мінявся в обмінниках на очах від 22,90 до 23,25 на покупку, а станом на тепер то вже напевне і по 23,50 беруть... Виявляється комплекс процесів може бути блискавично запущений! Лише позавчора міняв долар на гривню ну по дуже незручному курсу, бо економіка не давала поштовху вверх, а нині економіка дала добро на старт!
А что такого появилось в экономике сегодня, чего не было вчера? Что дало импульс?
Сегодняшний день только подтверждает, что государство у нас главный спекулянт и шулер-инсайдер
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Наркотики, алкоголь, экстремальные ощущения, даже сексуальные игрища—все вызывает привыкание и снижение остроты чувств. Но не загон на валютном рынке! Эта штука единственная в своем роде. Сколько бы загонов не случалось, каждый раз, как в первый раз.
Искатель написав:Т.е. по совокупности будет около 650-700...
Похоже на очень тупую отмазку. Видимо НБУ для каких-то целей не хватает этого 1 млрд. долларов, и для этого огласили "по просьбам трудящихся" аукцион на покупку этой суммы. Чтобы закрыть в конце года кассовый разрыв в валютной позиции НБУ. И этот момент меня еще больше убеждает, что реально ребята из Минфина и НБУ полгода крутили "карусель" на понижение курса с помощью относительно небольшой суммы валюты. Схему позавчера тут выкладывал. Это если снова не удалили то сообщение...
Физики "Бегемота" вчера-позавчера гасили кредитные лимиты, а это около 70% всего оборота населения по кредитным картам. Учитывая гривневый голод у всех, гасили наверняка за счет слива долларовых заначек. По цепочке эта валюта вся и вышла на межбанк. Сегодня этого потока уже нет.
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 26 гру, 2019 19:24, всього редагувалось 1 раз.