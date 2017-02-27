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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31953196319731983199>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 464
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Т.е. по совокупности будет около 650-700...

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:03

  Василь-Рівне написав:
  Искатель написав:Т.е. по совокупности будет около 650-700...

Зображення


І правильно роблять, "надлишок" - негативне явище! - Потрібен курс +-25! 8)
"Компроміс" - вигідний всім!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:08

  vladimir07 написав:
  чик написав:шо, зассали гривнепатриоты :lol: не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться...


А разве нерезы могут в любой момент выходить а не по окончании срока облигаций ?

Достаточно, чтоб они перестали заходить...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:09

  Сибарит написав:
  lrs7719 написав:А конкуренцию мы проиграли не только в сырах. Какой же из этого вывод и какое - следствие?

Для начала стоит сделать вывод, что не все проблемы порождены монетарной политикой.
Следствием этого вывода станет переоценка степени влияния курса на текущее состояние дел в той или иной отрасли и на их перспективы.
В результате мы, может быть, перестанем надеяться на чудотворные простые решения, перестанем метаться в их поиске и смиримся с перспективой долгих и непонятных процессов. В болоте нельзя делать резких движений.
А если мы еще и поймем, что курс не назначается кем-то, а является следствием всего комплекса процессов в экономике, будет совсем хорошо, но это утопия.

ЗЫ "Сдаться хорошему хозяину" не поможет. Только волшебнику :)

І який процес економіки був сьогодні запущений?! Поки пройшовся від Хрещатика до Палацу "Україна" так курс мінявся в обмінниках на очах від 22,90 до 23,25 на покупку, а станом на тепер то вже напевне і по 23,50 беруть... Виявляється комплекс процесів може бути блискавично запущений! Лише позавчора міняв долар на гривню ну по дуже незручному курсу, бо економіка не давала поштовху вверх, а нині економіка дала добро на старт!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:15

  Qwerty написав:
  Сибарит написав:
  lrs7719 написав:А конкуренцию мы проиграли не только в сырах. Какой же из этого вывод и какое - следствие?

Для начала стоит сделать вывод, что не все проблемы порождены монетарной политикой.
Следствием этого вывода станет переоценка степени влияния курса на текущее состояние дел в той или иной отрасли и на их перспективы.
В результате мы, может быть, перестанем надеяться на чудотворные простые решения, перестанем метаться в их поиске и смиримся с перспективой долгих и непонятных процессов. В болоте нельзя делать резких движений.
А если мы еще и поймем, что курс не назначается кем-то, а является следствием всего комплекса процессов в экономике, будет совсем хорошо, но это утопия.

ЗЫ "Сдаться хорошему хозяину" не поможет. Только волшебнику :)

І який процес економіки був сьогодні запущений?! Поки пройшовся від Хрещатика до Палацу "Україна" так курс мінявся в обмінниках на очах від 22,90 до 23,25 на покупку, а станом на тепер то вже напевне і по 23,50 беруть... Виявляється комплекс процесів може бути блискавично запущений! Лише позавчора міняв долар на гривню ну по дуже незручному курсу, бо економіка не давала поштовху вверх, а нині економіка дала добро на старт!


А что такого появилось в экономике сегодня, чего не было вчера? Что дало импульс?

Сегодняшний день только подтверждает, что государство у нас главный спекулянт и шулер-инсайдер
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вчера по 23.10 наливали валом
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наркотики, алкоголь, экстремальные ощущения, даже сексуальные игрища—все вызывает привыкание и снижение остроты чувств.
Но не загон на валютном рынке! Эта штука единственная в своем роде. Сколько бы загонов не случалось, каждый раз, как в первый раз. :|
Gold_Penny
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:18

  Василь-Рівне написав:
  Искатель написав:Т.е. по совокупности будет около 650-700...

Зображення

Похоже на очень тупую отмазку. Видимо НБУ для каких-то целей не хватает этого 1 млрд. долларов, и для этого огласили "по просьбам трудящихся" аукцион на покупку этой суммы. Чтобы закрыть в конце года кассовый разрыв в валютной позиции НБУ. И этот момент меня еще больше убеждает, что реально ребята из Минфина и НБУ полгода крутили "карусель" на понижение курса с помощью относительно небольшой суммы валюты. Схему позавчера тут выкладывал. Это если снова не удалили то сообщение...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:21

  KOKS написав:вчера по 23.10 наливали валом

Физики "Бегемота" вчера-позавчера гасили кредитные лимиты, а это около 70% всего оборота населения по кредитным картам. Учитывая гривневый голод у всех, гасили наверняка за счет слива долларовых заначек. По цепочке эта валюта вся и вышла на межбанк. Сегодня этого потока уже нет.
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 26 гру, 2019 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:22

Рубль дрогнул после жалоб Орешкина на слишком крепкий курс
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rubl-drognul-posle-zhalob-oreshkina-na-slishkom-krepkiy-kurs-1028785065

:D
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 31953196319731983199>
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