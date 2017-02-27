Сибарит написав:

lrs7719 написав: А конкуренцию мы проиграли не только в сырах. Какой же из этого вывод и какое - следствие? А конкуренцию мы проиграли не только в сырах. Какой же из этого вывод и какое - следствие?

Для начала стоит сделать вывод, что не все проблемы порождены монетарной политикой.Следствием этого вывода станет переоценка степени влияния курса на текущее состояние дел в той или иной отрасли и на их перспективы.В результате мы, может быть, перестанем надеяться на чудотворные простые решения, перестанем метаться в их поиске и смиримся с перспективой долгих и непонятных процессов. В болоте нельзя делать резких движений.А если мы еще и поймем, что курс не назначается кем-то, а является следствием всего комплекса процессов в экономике, будет совсем хорошо, но это утопия.ЗЫ "Сдаться хорошему хозяину" не поможет. Только волшебнику