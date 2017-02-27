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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3196319731983199>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 464
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:26

  zzzzzz написав:
  Realist написав:
  zzzzzz написав:П.С. А брать надо было раньше по 22,95 , блин, хотел же кредитку офрмить (((

Ну це вже майже як тоталізатор виходить. :-)



С другой ветки

Сообщение Добавлено: Пн 23 дек, 2019 20:34
Коллеги, прошу совета всего уважаемого сообщества.

Хочу докупить валюты, ну очень уж курс мне нравится. Но ближайшие депо только 15 и 23 января заканчиваются. Отсюда вопрос.

Где и в каких банках можно получить кредит ( подешевле ) главное что-бы это были наличные для покупки валюты ?
( срок 3-4 недели

Байки про банки)) Дякую, це повідомлення було тим рушійним важилем на 23.15, на 23-вагався :lol:
Востаннє редагувалось сірий в Чет 26 гру, 2019 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:26

Вчера 23.05 в Ашане, сейчас 24.10

Даёшь 34?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:30

Тупее отмазки я давно не встречал. Чтобы не дать курсу уйти еще глубже, НБУ перестарался и разогнал курс далеко вверх! :mrgreen: Как будто там на допотопных калькуляторах следят за торгами на бирже...

Сегодня Национальный банк выкупил с рынка более 600 млн. долларов.

В самом начале торгов участники рынка получили сообщение о первом в этом году аукционе по покупке Нацбанком валюты. Информация поступила довольно поздно, и не все желающие смогли принять в нем участие. Поэтому банки продолжили продавать валюту на межбанковском валютном рынке.

Нацбанк отреагировал мгновенно и объявил об интервенции на покупку валюты по официальному курсу 23,2552 грн/доллар. По информации портала "Курс Денег", в ходе интервенции объемы выкупа регулятором достигли 400 млн. долларов. А всего объем, купленный за день, оценивается в сумму свыше 600 млн. долларов.

Главной причиной, побудившей Нацбанк выкупать валюту неограниченным объемом, стало требование Кабинета министров к "Нафтогазу" досрочно перечислить в бюджет дивиденды за три квартала 2019 года в размере 8,5 млрд. гривен. Чтобы получить необходимую для проведения платежа гривну, "Нафтогаз" вышел на межбанковский рынок с массированной продажей.

По свидетельству очевидцев, "спасая" госкомпанию, регулятор слегка увлекся и "переборщил" с объемом выкупа, чем спровоцировал рост котировок на межбанке.


Слегка увлекся и слегка перестарался. :mrgreen: Ну вот на каких дeбилoв такое рассчитано?
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 26 гру, 2019 19:33, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Опыт подсказывает, что многие рано радуются, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:38

Интересно, что строго параллельно подкосилось и дерево.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:38

  freeze написав:Опыт подсказывает, что многие рано радуются, имхо.

Вытрусят денег у пересечных ,а потом обратно вниз.
Никакого роста не будет до начала выхода нерезов из ОВГЗ .
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:38

freeze
Не пали контору , пусть откупаются и завтра тоже , отоварить слишком нервных всегда было приятно.
RTT
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:44

ПДВ сегодня скромненько налили. 672,9 млн гривень.
С начала месяца 7 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:46

  zzzzzz написав:
  Игорь написав:
  zzzzzz написав:Миняйло уже 23,75 берет, продажа есть по 24,20 )))

можно взять в привате онлайн по 23,64 и с утра нести на ЧР $ из-под матраса


Миняйло хитрые, дороже 23,70 не берут )))

П.С. А брать надо было раньше по 22,95 , блин, хотел же кредитку оформить (((


я оформил, снял в среду 50к и ...
не купил по 23,00 (ждал 22,90) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:47

freeze
та устаканится, просто смешно, каждый раз одни и те же грабли, осваивают бюджетные деньги в последние дни, хотя токо на днях грили, шо в этом году такого не буде. нбу куевертит - профи 8) сча выручку праздничную на чр побежали конвертить и судя по постам местные гуру-алени тоже и т.д. бардак, какое пока таргетирование в этой стране...
а шо делать?
чик
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