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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:26
zzzzzz написав: Realist написав: zzzzzz написав:
П.С. А брать надо было раньше по 22,95 , блин, хотел же кредитку офрмить (((
Ну це вже майже як тоталізатор виходить.
С другой ветки
Сообщение Добавлено: Пн 23 дек, 2019 20:34
Коллеги, прошу совета всего уважаемого сообщества.
Хочу докупить валюты, ну очень уж курс мне нравится. Но ближайшие депо только 15 и 23 января заканчиваются. Отсюда вопрос.
Где и в каких банках можно получить кредит ( подешевле ) главное что-бы это были наличные для покупки валюты ?
( срок 3-4 недели
Байки про банки)) Дякую, це повідомлення було тим рушійним важилем на 23.15, на 23-вагався
Востаннє редагувалось сірий
в Чет 26 гру, 2019 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 19:26
Вчера 23.05 в Ашане, сейчас 24.10
Даёшь 34?
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Додано: Чет 26 гру, 2019 19:30
Тупее отмазки я давно не встречал. Чтобы не дать курсу уйти еще глубже, НБУ перестарался и разогнал курс далеко вверх!
Как будто там на допотопных калькуляторах следят за торгами на бирже...
Сегодня Национальный банк выкупил с рынка более 600 млн. долларов.
В самом начале торгов участники рынка получили сообщение о первом в этом году аукционе по покупке Нацбанком валюты. Информация поступила довольно поздно, и не все желающие смогли принять в нем участие. Поэтому банки продолжили продавать валюту на межбанковском валютном рынке.
Нацбанк отреагировал мгновенно и объявил об интервенции на покупку валюты по официальному курсу 23,2552 грн/доллар. По информации портала "Курс Денег", в ходе интервенции объемы выкупа регулятором достигли 400 млн. долларов. А всего объем, купленный за день, оценивается в сумму свыше 600 млн. долларов.
Главной причиной, побудившей Нацбанк выкупать валюту неограниченным объемом, стало требование Кабинета министров к "Нафтогазу" досрочно перечислить в бюджет дивиденды за три квартала 2019 года в размере 8,5 млрд. гривен. Чтобы получить необходимую для проведения платежа гривну, "Нафтогаз" вышел на межбанковский рынок с массированной продажей.
По свидетельству очевидцев, "спасая" госкомпанию, регулятор слегка увлекся и "переборщил" с объемом выкупа, чем спровоцировал рост котировок на межбанке.
Слегка увлекся и слегка перестарался.
Ну вот на каких дeбилoв такое рассчитано?
Востаннє редагувалось yuri_m
в Чет 26 гру, 2019 19:33, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 19:31
Опыт подсказывает, что многие рано радуются, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 26 гру, 2019 19:38
Интересно, что строго параллельно подкосилось и дерево.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 19:38
freeze написав:
Опыт подсказывает, что многие рано радуются, имхо.
Вытрусят денег у пересечных ,а потом обратно вниз.
Никакого роста не будет до начала выхода нерезов из ОВГЗ .
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Додано: Чет 26 гру, 2019 19:38
freeze
Не пали контору , пусть откупаются и завтра тоже , отоварить слишком нервных всегда было приятно.
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RTT
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Додано: Чет 26 гру, 2019 19:44
ПДВ сегодня скромненько налили. 672,9 млн гривень.
С начала месяца 7 млрд.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 26 гру, 2019 19:46
zzzzzz написав: Игорь написав: zzzzzz написав:
Миняйло уже 23,75 берет, продажа есть по 24,20 )))
можно взять в привате онлайн по 23,64 и с утра нести на ЧР $ из-под матраса
Миняйло хитрые, дороже 23,70 не берут )))
П.С. А брать надо было раньше по 22,95 , блин, хотел же кредитку оформить (((
я оформил, снял в среду 50к и ...
не купил по 23,00 (ждал 22,90)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 19:47
freeze
та устаканится, просто смешно, каждый раз одни и те же грабли, осваивают бюджетные деньги в последние дни, хотя токо на днях грили, шо в этом году такого не буде. нбу куевертит - профи
сча выручку праздничную на чр побежали конвертить и судя по постам местные гуру-алени тоже и т.д. бардак, какое пока таргетирование в этой стране...
а шо делать?
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