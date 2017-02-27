Сегодня Национальный банк выкупил с рынка более 600 млн. долларов.



В самом начале торгов участники рынка получили сообщение о первом в этом году аукционе по покупке Нацбанком валюты. Информация поступила довольно поздно, и не все желающие смогли принять в нем участие. Поэтому банки продолжили продавать валюту на межбанковском валютном рынке.



Нацбанк отреагировал мгновенно и объявил об интервенции на покупку валюты по официальному курсу 23,2552 грн/доллар. По информации портала "Курс Денег", в ходе интервенции объемы выкупа регулятором достигли 400 млн. долларов. А всего объем, купленный за день, оценивается в сумму свыше 600 млн. долларов.



Главной причиной, побудившей Нацбанк выкупать валюту неограниченным объемом, стало требование Кабинета министров к "Нафтогазу" досрочно перечислить в бюджет дивиденды за три квартала 2019 года в размере 8,5 млрд. гривен. Чтобы получить необходимую для проведения платежа гривну, "Нафтогаз" вышел на межбанковский рынок с массированной продажей.



По свидетельству очевидцев, "спасая" госкомпанию, регулятор слегка увлекся и "переборщил" с объемом выкупа, чем спровоцировал рост котировок на межбанке.