крассафчик
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:47
Живите своим умом!
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:52
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:53
Жадность фраера сгубила. С валютой надо, как в карты играть: взял в руки - ходи! Снимать с кредитки только перед самой покупкой бакса. А лучше даже в одном здании, не отходя далеко от кассы.
Кредитка хоть с беспроцентным снятием налички?
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:58
НБУ заявил рекордный в своей истории аукцион по скупке доллара - $1 млрд. Но он оказался блефом для повышения курса
Национальный банк (НБУ) впервые в 2019 году объявил о проведении валютного аукциона по столь значительному выкупу доллара: в последний раз подобный аукцион проводился в ноябре 2018-го.
Объем просто колоссальный для нашего межбанка - $1 млрд (заявки на участие принимались до 11:00). Рекордный за всю историю Украины, нашего рынка и банковской системы.
Для понимания: в декабре максимальным суточный объем безналичных торгов на пике предложения для всего безналичного рынка Украины был на уровне $400 млн. Совокупно за весь ноябрь НБУ приобрел $897,8 млн., а с начала этого года - более $6 млрд. Потому покупка миллиарда за раз - это очень много.
С утра финансисты давали одно объяснение крупной валютной продаже - возможное поступление на счета НАК "Нафтогаз" средств от российского "Газпрома". Порядка $3 млрд в рамках недавних газовых договоренностей.
"Действительно, слух такой был: что продается валюта "Нафтогазом", и что вместе с ним могут продавать крупные предприятия, которым сообщили, что в этом месяце не будет возмещения декабрьского НДС, только 10 января 2020 года. Однако официального подтверждения данной информации не поступило. Так что все на уровне версий", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Впрочем, заявление о миллиардном аукционе оказалось блефом. Громадным блефом Национального банка на государственном уровне. Реальный объем аукциона оказался в итоге в четыре раза меньше первоначальной заявки: Нацбанк купил не миллиард, а лишь $230 млн с курсом отсечения 23,2552 грн/$, всего было заключено 18 сделок.
Очень похоже, что НБУ помог выгодно продать доллар нескольким крупным игрокам, сыграв на повышении курса.
Ведь межбанковские торги сегодня открывались в рамках 23,2650-23,30 грн/$. Но цены быстро подскочили, благодаря новости о миллиардном аукционе.
"После сообщения об аукционе ценник подскочил до 23,33-23,38 грн/$, а после его завершения произошел курсовой откат к 23,28-23,33 грн/$", - сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В принципе, это нормальная реакция рынка на крупную покупку. Как только кто-то заявляет, что готов выкупить огромный объем (миллиард), то есть показывает свой интерес к валюте, то продавцы могут поднять свои расценки. На это и сыграл Национальный банк, который, похоже, пытался помочь госструктурам подороже продать свой доллар и пополнить госбюджет в условиях тотального дефицита.
Однако заявленный $1 млрд оказался уловкой. Нацбанк обвел всех вокруг пальца.
"По всему видно, что регулятор помог выгодно продать доллар. Кому - скоро узнаем. Среди 18 сделок на аукционе могли быть и продажи "Нафтогаза", а могли - и других госпредприятий. Если бы они просто вышли на межбанк с продажей своих $230 млн, без аукциона Нацбанка, то цена безналичного доллара наверняка рухнула бы ниже 23,20 грн/$. Всю прошлую стандартные покупки НБУ доллара на межбанке опускали курс безналичный доллара. А вот такая форма выкупа, как аукцион, причем аукцион с аномально большой суммой, позволила поддержать повыше цену доллара на межбанке. Вероятно, для наполнения госбюджета. Все срежиссировали четко, как по нотам", - объяснил Василий Невмержицкий.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:04
Вкладчик1234
Проросійський сайт Страна Юа ну дуже надійне джерело інформації
Недавно описали тут їх фейк «розстріл закарпатських СБУшників»
Востаннє редагувалось Ukrainian в Чет 26 гру, 2019 20:06, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:06
На Миняйло заявки на продажу устаканились/откатились на/до 23.9 , т.е. выше вообще нет спроса.
Ждем завтра, но есть ощущения, что выше не пойдем.
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:07
Не вводьте людей в "блуд"! - Такий курс для +-2025 року!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:10
Так уже время как-бы позднее, на сегодня и так нормально пролетели , если завтра еще столько-же будет , то норм))))
Живите своим умом!
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:12
Дайте звикнути до 23,5 "побовтаться", +-місяць вийти на курс 25-26, "побовтаться"!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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