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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31973198319932003201 ... 3203>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 464
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:47

  prodigy написав:
я оформил, снял в среду 50к и ...
не купил по 23,00 (ждал 22,90) :mrgreen:


крассафчик :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:52

Більше 50 копійок за 1 день?) - Зображення[/quote]

А це маємо +-реальний курс на сьогодні! -
Зображення[/quote]



Ну не знаю...Запорожье закончило день 23.75 на прием...
Ночные обменки не показатель...завтра день покажет....
komant733
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:53

  prodigy написав:я оформил, снял в среду 50к и ...
не купил по 23,00 (ждал 22,90) :mrgreen:

Жадность фраера сгубила. :mrgreen: С валютой надо, как в карты играть: взял в руки - ходи! Снимать с кредитки только перед самой покупкой бакса. А лучше даже в одном здании, не отходя далеко от кассы.
Кредитка хоть с беспроцентным снятием налички?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:58

НБУ заявил рекордный в своей истории аукцион по скупке доллара - $1 млрд. Но он оказался блефом для повышения курса

Национальный банк (НБУ) впервые в 2019 году объявил о проведении валютного аукциона по столь значительному выкупу доллара: в последний раз подобный аукцион проводился в ноябре 2018-го.

Объем просто колоссальный для нашего межбанка - $1 млрд (заявки на участие принимались до 11:00). Рекордный за всю историю Украины, нашего рынка и банковской системы.

Для понимания: в декабре максимальным суточный объем безналичных торгов на пике предложения для всего безналичного рынка Украины был на уровне $400 млн. Совокупно за весь ноябрь НБУ приобрел $897,8 млн., а с начала этого года - более $6 млрд. Потому покупка миллиарда за раз - это очень много.

С утра финансисты давали одно объяснение крупной валютной продаже - возможное поступление на счета НАК "Нафтогаз" средств от российского "Газпрома". Порядка $3 млрд в рамках недавних газовых договоренностей.

"Действительно, слух такой был: что продается валюта "Нафтогазом", и что вместе с ним могут продавать крупные предприятия, которым сообщили, что в этом месяце не будет возмещения декабрьского НДС, только 10 января 2020 года. Однако официального подтверждения данной информации не поступило. Так что все на уровне версий", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Впрочем, заявление о миллиардном аукционе оказалось блефом. Громадным блефом Национального банка на государственном уровне. Реальный объем аукциона оказался в итоге в четыре раза меньше первоначальной заявки: Нацбанк купил не миллиард, а лишь $230 млн с курсом отсечения 23,2552 грн/$, всего было заключено 18 сделок.

Очень похоже, что НБУ помог выгодно продать доллар нескольким крупным игрокам, сыграв на повышении курса.

Ведь межбанковские торги сегодня открывались в рамках 23,2650-23,30 грн/$. Но цены быстро подскочили, благодаря новости о миллиардном аукционе.

"После сообщения об аукционе ценник подскочил до 23,33-23,38 грн/$, а после его завершения произошел курсовой откат к 23,28-23,33 грн/$", - сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В принципе, это нормальная реакция рынка на крупную покупку. Как только кто-то заявляет, что готов выкупить огромный объем (миллиард), то есть показывает свой интерес к валюте, то продавцы могут поднять свои расценки. На это и сыграл Национальный банк, который, похоже, пытался помочь госструктурам подороже продать свой доллар и пополнить госбюджет в условиях тотального дефицита.

Однако заявленный $1 млрд оказался уловкой. Нацбанк обвел всех вокруг пальца.

"По всему видно, что регулятор помог выгодно продать доллар. Кому - скоро узнаем. Среди 18 сделок на аукционе могли быть и продажи "Нафтогаза", а могли - и других госпредприятий. Если бы они просто вышли на межбанк с продажей своих $230 млн, без аукциона Нацбанка, то цена безналичного доллара наверняка рухнула бы ниже 23,20 грн/$. Всю прошлую стандартные покупки НБУ доллара на межбанке опускали курс безналичный доллара. А вот такая форма выкупа, как аукцион, причем аукцион с аномально большой суммой, позволила поддержать повыше цену доллара на межбанке. Вероятно, для наполнения госбюджета. Все срежиссировали четко, как по нотам", - объяснил Василий Невмержицкий.

https://strana.ua/finance/241468-natsbank-zajavil-rekordnyj-v-svoej-istorii-auktsion-po-skupke-dollara-ssha.html
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:04

Вкладчик1234
Проросійський сайт Страна Юа ну дуже надійне джерело інформації :lol:
Недавно описали тут їх фейк «розстріл закарпатських СБУшників»
Востаннє редагувалось Ukrainian в Чет 26 гру, 2019 20:06, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:06

На Миняйло заявки на продажу устаканились/откатились на/до 23.9 , т.е. выше вообще нет спроса.
Ждем завтра, но есть ощущения, что выше не пойдем.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:07

  proftpd66 написав:Вчера 23.05 в Ашане, сейчас 24.10

Даёшь 34?


Не вводьте людей в "блуд"! - Такий курс для +-2025 року! :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:10

  vladimir07 написав:На Миняйло заявки на продажу устаканились/откатились на/до 23.9 , т.е. выше вообще нет спроса.
Ждем завтра, но есть ощущения, что выше не пойдем.


Так уже время как-бы позднее, на сегодня и так нормально пролетели , если завтра еще столько-же будет , то норм))))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:12

  vladimir07 написав:На Миняйло заявки на продажу устаканились/откатились на/до 23.9 , т.е. выше вообще нет спроса.
Ждем завтра, но есть ощущения, что выше не пойдем.


Дайте звикнути до 23,5 "побовтаться", +-місяць вийти на курс 25-26, "побовтаться"! :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:16

И шо робить???)))
Продавать завтра?)
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