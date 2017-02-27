Додано: Чет 26 гру, 2019 19:58

НБУ заявил рекордный в своей истории аукцион по скупке доллара - $1 млрд. Но он оказался блефом для повышения курса

Национальный банк (НБУ) впервые в 2019 году объявил о проведении валютного аукциона по столь значительному выкупу доллара: в последний раз подобный аукцион проводился в ноябре 2018-го.Объем просто колоссальный для нашего межбанка - $1 млрд (заявки на участие принимались до 11:00). Рекордный за всю историю Украины, нашего рынка и банковской системы.Для понимания: в декабре максимальным суточный объем безналичных торгов на пике предложения для всего безналичного рынка Украины был на уровне $400 млн. Совокупно за весь ноябрь НБУ приобрел $897,8 млн., а с начала этого года - более $6 млрд. Потому покупка миллиарда за раз - это очень много.С утра финансисты давали одно объяснение крупной валютной продаже - возможное поступление на счета НАК "Нафтогаз" средств от российского "Газпрома". Порядка $3 млрд в рамках недавних газовых договоренностей."Действительно, слух такой был: что продается валюта "Нафтогазом", и что вместе с ним могут продавать крупные предприятия, которым сообщили, что в этом месяце не будет возмещения декабрьского НДС, только 10 января 2020 года. Однако официального подтверждения данной информации не поступило. Так что все на уровне версий", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.Впрочем, заявление о миллиардном аукционе оказалось блефом. Громадным блефом Национального банка на государственном уровне. Реальный объем аукциона оказался в итоге в четыре раза меньше первоначальной заявки: Нацбанк купил не миллиард, а лишь $230 млн с курсом отсечения 23,2552 грн/$, всего было заключено 18 сделок.Очень похоже, что НБУ помог выгодно продать доллар нескольким крупным игрокам, сыграв на повышении курса.Ведь межбанковские торги сегодня открывались в рамках 23,2650-23,30 грн/$. Но цены быстро подскочили, благодаря новости о миллиардном аукционе."После сообщения об аукционе ценник подскочил до 23,33-23,38 грн/$, а после его завершения произошел курсовой откат к 23,28-23,33 грн/$", - сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.В принципе, это нормальная реакция рынка на крупную покупку. Как только кто-то заявляет, что готов выкупить огромный объем (миллиард), то есть показывает свой интерес к валюте, то продавцы могут поднять свои расценки. На это и сыграл Национальный банк, который, похоже, пытался помочь госструктурам подороже продать свой доллар и пополнить госбюджет в условиях тотального дефицита.Однако заявленный $1 млрд оказался уловкой. Нацбанк обвел всех вокруг пальца."По всему видно, что регулятор помог выгодно продать доллар. Кому - скоро узнаем. Среди 18 сделок на аукционе могли быть и продажи "Нафтогаза", а могли - и других госпредприятий. Если бы они просто вышли на межбанк с продажей своих $230 млн, без аукциона Нацбанка, то цена безналичного доллара наверняка рухнула бы ниже 23,20 грн/$. Всю прошлую стандартные покупки НБУ доллара на межбанке опускали курс безналичный доллара. А вот такая форма выкупа, как аукцион, причем аукцион с аномально большой суммой, позволила поддержать повыше цену доллара на межбанке. Вероятно, для наполнения госбюджета. Все срежиссировали четко, как по нотам", - объяснил Василий Невмержицкий.