fin написав:Блин, можно было бы тысяч 100-150грн положить на депозит в ощад, но стремно както. Наверное лучше куплю на них доллары. Надежней будет.
грн. надо сейчас держать в банках только на свободном депозите. и то в тех банках, где есть в иб мгновенная валютообменная операция. если что, то можно было бы мгновенно уходить в дол.
и что успели или решили повременить ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
тююю так все сегодняшнее падение гривны ситуативное ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Сибарит написав:Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия вторника. С самого утра НБУ внес в торги сумятицу, организовав безлимитный аттракцион. Отвыкшие от такой формы интервенции продавцы (это первый аукцион в этом году), переборщили с заявками, оголив рынок, и курс пошел вверх. ... Вряд ли сегодняшнюю сессию можно анализировать с точки зрения тенденций на рынке, но наблюдать за битвой слонов в посудной лавке было интересно. Тот факт, что официальный курс оказался на целых 4 копейки выше курса аукциона, говорит об очень высоких оборотах. Есть подозрение, что через пару дней я смогу написать о преодолении миллиардного рубежа.
Так что искуственно укрепляют гривну , как пытаются втирать некоторые, или все таки пытаются искуственно удержать высокий курс ?
А все ринулись натуземун, пешком, без топлива, босиком в одних голых копытах по морозному зимнему небу - наче малі діти, чесне слово !
Как будто не слышали прописную истину :
Никогда не играйте с государством в азартные игры.
Это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже !
Востаннє редагувалось Surfer в Чет 26 гру, 2019 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия вторника. С самого утра НБУ внес в торги сумятицу, организовав безлимитный аттракцион. Отвыкшие от такой формы интервенции продавцы (это первый аукцион в этом году), переборщили с заявками, оголив рынок, и курс пошел вверх. ... Вряд ли сегодняшнюю сессию можно анализировать с точки зрения тенденций на рынке, но наблюдать за битвой слонов в посудной лавке было интересно. Тот факт, что официальный курс оказался на целых 4 копейки выше курса аукциона, говорит об очень высоких оборотах. Есть подозрение, что через пару дней я смогу написать о преодолении миллиардного рубежа.
А все ринулись натуземун, пешком, без топлива, босиком в одних голых копытах по морозному зимнему небу - наче малі діти, чесне слово !
+6 это не мороз а плюсовая температура. Стояк может расстаять
Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 26 гру, 2019 20:44, всього редагувалось 1 раз.
То есть сегодняшний вброс Нацпанка Некоторые выплаты по бюджетным Считаете реальный разворот? Думаю если увижу 23,80 - 24 на приём, то можно продать. Мне кажется не будет по зиме движения вверх. Не на чем. А если пойдут новые размещения ОВГЗ, то и 23 могут не удержать ...
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства має намір підписати з представниками промисловості меморандум щодо стратегії і плану дій, спрямованих на захист і розвиток промисловості, оскільки падіння промисловості набуло системного характеру.
Про це написав міністр Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.
За словами міністра, якщо раніше падіння промисловості пояснювалося дією окремих факторів, то зараз падіння поглибилося – воно йде шостий місяць поспіль і охопило майже всі види промисловості.
Тревожный звоночек, однако. Надо ещё гривну укрепить.