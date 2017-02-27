Вкладчик1234 написав:

НБУ заявил рекордный в своей истории аукцион по скупке доллара - $1 млрд. Но он оказался блефом для повышения курса

Национальный банк (НБУ) впервые в 2019 году объявил о проведении валютного аукциона по столь значительному выкупу доллара: в последний раз подобный аукцион проводился в ноябре 2018-го.Объем просто колоссальный для нашего межбанка - $1 млрд (заявки на участие принимались до 11:00). Рекордный за всю историю Украины, нашего рынка и банковской системы.