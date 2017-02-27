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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 319831993200320132023203>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 464
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:20

  prodigy написав:
я оформил, снял в среду 50к и ...
не купил по 23,00 (ждал 22,90) :mrgreen:


А ви мені поради даєте
  prodigy написав:даремно витрачаете свій час...
краще заробляти, чим рахувати,
або займатися спортом/відпочинком
п.с. після цих калькуляцій треба прийняти заспокійливі засоби?

засновані на своєму реальному досвіді?
У нас покупка не росте. Не готові на себе брати. Чекають завтрашній МБ.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:21

  yarick26 написав:И шо робить???)))
Продавать завтра?)


Якщо по 24? - То можете і то тільки на "хліб"! :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:21

  Игорь Алексеевич написав:
  fin написав:Блин, можно было бы тысяч 100-150грн положить на депозит в ощад, но стремно както. Наверное лучше куплю на них доллары. Надежней будет.


грн. надо сейчас держать в банках только на свободном депозите. и то в тех банках, где есть в иб мгновенная валютообменная операция. если что, то можно было бы мгновенно уходить в дол. :roll:

и что успели или решили повременить ? :D
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:22

  zzzzzz написав:
  Філ написав:МБ: 23,30/33. Нацбанк оголосив про аукціон і викуп до кінця року до 1 млрд дол.



Я думал вы шутите , а нет, так и есть, объем до 1 млрд.долларов.Только не до конца года, а прием заявок до 11 утра сегодня.

Думаю это под Нафтогаз.

https://bank.gov.ua/markets/markets-auctions

тююю так все сегодняшнее падение гривны ситуативное ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:24

yama
Что успевать о , паникеров отоваривают , делов то , чутка скинут и продолжим падение . Вот любит наш народ , грабли и при малейшем шорохе садить панику. Тише , тише.....
RTT
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:29

  Вкладчик1234 написав:НБУ заявил рекордный в своей истории аукцион по скупке доллара - $1 млрд. Но он оказался блефом для повышения курса

Национальный банк (НБУ) впервые в 2019 году объявил о проведении валютного аукциона по столь значительному выкупу доллара: в последний раз подобный аукцион проводился в ноябре 2018-го.

Объем просто колоссальный для нашего межбанка - $1 млрд (заявки на участие принимались до 11:00). Рекордный за всю историю Украины, нашего рынка и банковской системы.


Очень может быть, нет дыма без огня, и Сибарит сегодня о чем то подобном писал :

  Сибарит написав:Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия вторника. С самого утра НБУ внес в торги сумятицу, организовав безлимитный аттракцион. Отвыкшие от такой формы интервенции продавцы (это первый аукцион в этом году), переборщили с заявками, оголив рынок, и курс пошел вверх.
...
Вряд ли сегодняшнюю сессию можно анализировать с точки зрения тенденций на рынке, но наблюдать за битвой слонов в посудной лавке было интересно. Тот факт, что официальный курс оказался на целых 4 копейки выше курса аукциона, говорит об очень высоких оборотах. Есть подозрение, что через пару дней я смогу написать о преодолении миллиардного рубежа.


Так что искуственно укрепляют гривну , как пытаются втирать некоторые, или все таки пытаются искуственно удержать высокий курс ?

А все ринулись натуземун, пешком, без топлива, босиком в одних голых копытах по морозному зимнему небу - наче малі діти, чесне слово !
Зображення

Как будто не слышали прописную истину :

Никогда не играйте с государством в азартные игры.

Это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже !
Востаннє редагувалось Surfer в Чет 26 гру, 2019 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:42

  yarick26 написав:И шо робить???)))
Продавать завтра?)

А чьо сильно жмет?
В начале 2020 где то 24,2 на межбанке могут засветиться более менее продолжительно.

Надо завтра смотреть, если на межике надежно пробьют 23,5 то коррекция точняк будет серьезной.
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:42

  Surfer написав:
  Вкладчик1234 написав:НБУ заявил рекордный в своей истории аукцион по скупке доллара - $1 млрд. Но он оказался блефом для повышения курса

Национальный банк (НБУ) впервые в 2019 году объявил о проведении валютного аукциона по столь значительному выкупу доллара: в последний раз подобный аукцион проводился в ноябре 2018-го.

Объем просто колоссальный для нашего межбанка - $1 млрд (заявки на участие принимались до 11:00). Рекордный за всю историю Украины, нашего рынка и банковской системы.


Очень может быть, нет дыма без огня, и Сибарит сегодня о чем то подобном писал :

  Сибарит написав:Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия вторника. С самого утра НБУ внес в торги сумятицу, организовав безлимитный аттракцион. Отвыкшие от такой формы интервенции продавцы (это первый аукцион в этом году), переборщили с заявками, оголив рынок, и курс пошел вверх.
...
Вряд ли сегодняшнюю сессию можно анализировать с точки зрения тенденций на рынке, но наблюдать за битвой слонов в посудной лавке было интересно. Тот факт, что официальный курс оказался на целых 4 копейки выше курса аукциона, говорит об очень высоких оборотах. Есть подозрение, что через пару дней я смогу написать о преодолении миллиардного рубежа.


А все ринулись натуземун, пешком, без топлива, босиком в одних голых копытах по морозному зимнему небу - наче малі діти, чесне слово !

+6 это не мороз а плюсовая температура.
Стояк может расстаять :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 26 гру, 2019 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:42

  w_bufett написав:
  yarick26 написав:И шо робить???)))
Продавать завтра?)


Якщо по 24? - То можете і то тільки на "хліб"! :D


То есть сегодняшний вброс Нацпанка
Некоторые выплаты по бюджетным
Считаете реальный разворот?
Думаю если увижу 23,80 - 24 на приём, то можно продать.
Мне кажется не будет по зиме движения вверх. Не на чем.
А если пойдут новые размещения ОВГЗ, то и 23 могут не удержать ...
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:43

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства має намір підписати з представниками промисловості меморандум щодо стратегії і плану дій, спрямованих на захист і розвиток промисловості, оскільки падіння промисловості набуло системного характеру.

Про це написав міністр Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.

За словами міністра, якщо раніше падіння промисловості пояснювалося дією окремих факторів, то зараз падіння поглибилося – воно йде шостий місяць поспіль і охопило майже всі види промисловості.

Тревожный звоночек, однако. :)
Надо ещё гривну укрепить. :)
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