ну вот как раз я об этом дне хотел сказать, это не первый маленький всплеск на фоне похода к 22 грн за 1 долар .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:44
ну вот как раз я об этом дне хотел сказать, это не первый маленький всплеск на фоне похода к 22 грн за 1 долар .
Востаннє редагувалось yama в Чет 26 гру, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я Вам думаєте даремно написав? - "Якщо по 24? - То можете і то тільки на "хліб"!"
Ви думаєте з тих хто "знає", Вам ось так скажуть - "Купи по 23" і продай по 23,7? - А який інтерес?) - Я і так сказав уже "багато"!)
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:47
Не жмёт, даже наоборот. Сижу с кульком гривны.
По весне нужна будет в работу, держу на приватвкладе.
В этом году средний курс покупки вышел 26, с сентября не покупаю.
Откуда Ваше мнение на 24+ ? Мне кажется сегодня чистейший загон.
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:49
Я Вам думаєте даремно написав? - "Якщо по 24? - То можете і то тільки на "хліб"!"
Ви думаєте з тих хто "знає", Вам ось так скажуть - "Купи по 23" і продай по 23,7? - А який інтерес?) - Я і так сказав уже "багато"!)
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:52
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
представляю завтра забег оленей пытающих сдать на подарочки хотя бы по 23.5))
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:54
кредитные деньги снял не для покупки валюты, надо 100к за спальню заплатить (не хотел доллары свои сливать по 22,80)
заработать 500грн? это не серьезно
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:54
Сегодня понятно что загон, но за месяц до конца января-начала февраля могут плавно дорасти.
Тем более что в начала года деловой активности понты, экспортерам для расчетов по контрактам и дивидендам гривна не нужна, с казначейских счетов бумаги сколько то спустят.
Короч до выхода народа из зимней спячки я бы на твердый курс вниз не закладывалса бы...
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:56
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