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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31993200320132023203>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 464
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:44

  чик написав:DonalьD
а если нерезы передумают дальше входить в облиги, то будут не продавать, а покупать. как не крути нбу придётся гасить, как в прошлый раз, когда 200лямов выкупленных за неделю за один день "таргетирования" слили...
ну вот как раз я об этом дне хотел сказать, это не первый маленький всплеск на фоне похода к 22 грн за 1 долар .
Востаннє редагувалось yama в Чет 26 гру, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yarick26 написав:3,80 - 24 на приём, то можно продать.
Мне ка


Я Вам думаєте даремно написав? - "Якщо по 24? - То можете і то тільки на "хліб"!"
Ви думаєте з тих хто "знає", Вам ось так скажуть - "Купи по 23" і продай по 23,7? - А який інтерес?) - Я і так сказав уже "багато"!)
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:47

  escobar написав:
  yarick26 написав:И шо робить???)))
Продавать завтра?)

А чьо сильно жмет?
В начале 2020 где то 24,2 на межбанке могут засветиться более менее продолжительно.

Надо завтра смотреть, если на межике надежно пробьют 23,5 то коррекция точняк будет серьезной.


Не жмёт, даже наоборот. Сижу с кульком гривны.
По весне нужна будет в работу, держу на приватвкладе.
В этом году средний курс покупки вышел 26, с сентября не покупаю.
Откуда Ваше мнение на 24+ ? Мне кажется сегодня чистейший загон.
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:49

  yarick26 написав:
  w_bufett написав:
  yarick26 написав:И шо робить???)))
Продавать завтра?)


Якщо по 24? - То можете і то тільки на "хліб"! :D


То есть сегодняшний вброс Нацпанка
Некоторые выплаты по бюджетным
Считаете реальный разворот?
Думаю если увижу 23,80 - 24 на приём, то можно продать.
Мне кажется не будет по зиме движения вверх. Не на чем.
А если пойдут новые размещения ОВГЗ, то и 23 могут не удержать ...


Я Вам думаєте даремно написав? - "Якщо по 24? - То можете і то тільки на "хліб"!"
Ви думаєте з тих хто "знає", Вам ось так скажуть - "Купи по 23" і продай по 23,7? - А який інтерес?) - Я і так сказав уже "багато"!)
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:52

  yuri_m написав:Кредитка хоть с беспроцентным снятием налички?

подскажите такие ? :oops:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

представляю завтра забег оленей пытающих сдать на подарочки хотя бы по 23.5))
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:54

  Realist написав:
  prodigy написав:
я оформил, снял в среду 50к и ...
не купил по 23,00 (ждал 22,90) :mrgreen:


А ви мені поради даєте
  prodigy написав:даремно витрачаете свій час...
краще заробляти, чим рахувати,
або займатися спортом/відпочинком
п.с. після цих калькуляцій треба прийняти заспокійливі засоби?

засновані на своєму реальному досвіді?
У нас покупка не росте. Не готові на себе брати. Чекають завтрашній МБ.


кредитные деньги снял не для покупки валюты, надо 100к за спальню заплатить (не хотел доллары свои сливать по 22,80)
заработать 500грн? это не серьезно :lol:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:54

  yarick26 написав:
Не жмёт, даже наоборот. Сижу с кульком гривны.
По весне нужна будет в работу, держу на приватвкладе.
В этом году средний курс покупки вышел 26, с сентября не покупаю.
Откуда Ваше мнение на 24+ ? Мне кажется сегодня чистейший загон.

Сегодня понятно что загон, но за месяц до конца января-начала февраля могут плавно дорасти.
Тем более что в начала года деловой активности понты, экспортерам для расчетов по контрактам и дивидендам гривна не нужна, с казначейских счетов бумаги сколько то спустят.
Короч до выхода народа из зимней спячки я бы на твердый курс вниз не закладывалса бы...
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  PS4 написав:представляю завтра забег оленей пытающих сдать на подарочки хотя бы по 23.5))

Ну так а как заставить еще сильней народ скидывать матрасы , только вот такими загонами , понесут аж бегом .
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:56

  yama написав:
  yuri_m написав:Кредитка хоть с беспроцентным снятием налички?

подскажите такие ? :oops:

У альфы, пумбы и (уже не)пшека такие есть.
escobar
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