andrein написав:Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства має намір підписати з представниками промисловості меморандум щодо стратегії і плану дій, спрямованих на захист і розвиток промисловості, оскільки падіння промисловості набуло системного характеру.
Про це написав міністр Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.
За словами міністра, якщо раніше падіння промисловості пояснювалося дією окремих факторів, то зараз падіння поглибилося – воно йде шостий місяць поспіль і охопило майже всі види промисловості.
"Молодые реформаторы" вкупе с "технократами" начали что-то подозревать? Полгода экономика валится, а они только раздуплились! Или это просто игра на публику? Типа мы тут пока реформами занимались, а не хорошие олигархи в это время промышленность умышленно валили. И ведь найдут же виноватых! И даже пальчиком укажут специально для народа. И по фиг, что падение системное и зацепило абсолютно все сегменты промышленности. Главное показать врага, чтобы народ пар спустил...
andrein написав:Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства має намір підписати з представниками промисловості меморандум щодо стратегії і плану дій, спрямованих на захист і розвиток промисловості, оскільки падіння промисловості набуло системного характеру.
Про це написав міністр Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.
За словами міністра, якщо раніше падіння промисловості пояснювалося дією окремих факторів, то зараз падіння поглибилося – воно йде шостий місяць поспіль і охопило майже всі види промисловості.
"Молодые реформаторы" вкупе с "технократами" начали что-то подозревать? Полгода экономика валится, а они только раздуплились! Или это просто игра на публику? Типа мы тут пока реформами занимались, а не хорошие олигархи в это время промышленность умышленно валили. И ведь найдут же виноватых! И даже пальчиком укажут специально для народа. И по фиг, что падение системное и зацепило абсолютно все сегменты промышленности. Главное показать врага, чтобы народ пар спустил...
Похоже туземцев в Америке учат по другим учебникам экономики. Им там рассказывают, что инфляция происходит от того, что много денег в экономике, хотя на самом деле инфляция от недостатка товаров.
RTT написав:yama Что успевать о , паникеров отоваривают , делов то , чутка скинут и продолжим падение . Вот любит наш народ , грабли и при малейшем шорохе садить панику. Тише , тише.....
Вот ведь знаток Ё !
А Вы случайно не расскажете о том , что в конце года(этого) при регистрации налоговых накладных их реестр не видит ! с 19 декабря ! о том , что у некоторых прибыль заранее сняли (у меня )
Налоговая , мол сбой , временный , ДБР , Х....я и штрафовать не будем . Мои бухгалтера БРОСИЛИСЬ в налоговую ...и не зря ! Кто пытался регистрировать (а таких Здесь ЕДИНИЦЫ , в основном миллионеры )бегите срочно в налоговую . Не ждите ! Штрафы офигеть .