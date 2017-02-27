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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3200320132023203>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 464
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:57

  yama написав:
  yuri_m написав:Кредитка хоть с беспроцентным снятием налички?

подскажите такие ? :oops:


альфа
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:00

Oleksandr Derkach
24 грудня о 12:41 ·
Ай как хорошо кто-то у меня в комментах по поводу курса сказал. Доходы стали по 23, а расходы остались по 27. К этому, пожалуй, и добавить-то больше нечего. :D
olgerd
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:00

  andrein написав:Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства має намір підписати з представниками промисловості меморандум щодо стратегії і плану дій, спрямованих на захист і розвиток промисловості, оскільки падіння промисловості набуло системного характеру.

Про це написав міністр Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.

За словами міністра, якщо раніше падіння промисловості пояснювалося дією окремих факторів, то зараз падіння поглибилося – воно йде шостий місяць поспіль і охопило майже всі види промисловості.

"Молодые реформаторы" вкупе с "технократами" начали что-то подозревать? :mrgreen: Полгода экономика валится, а они только раздуплились! Или это просто игра на публику? Типа мы тут пока реформами занимались, а не хорошие олигархи в это время промышленность умышленно валили. И ведь найдут же виноватых! И даже пальчиком укажут специально для народа. И по фиг, что падение системное и зацепило абсолютно все сегменты промышленности. Главное показать врага, чтобы народ пар спустил...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:02

  prodigy написав:
  yama написав:
  yuri_m написав:Кредитка хоть с беспроцентным снятием налички?
подскажите такие ? :oops:
альфа
Какая-такая Альфа?!
У меня Максимум - 4% за снятие - вынь да полож!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:04

  yama написав:
  yuri_m написав:Кредитка хоть с беспроцентным снятием налички?

подскажите такие ? :oops:

Про оформление кредитки на 50к денег не я писал. 8) Но если уж так надо, то вот читайте:
https://finance.ua/cards/kreditnye-kart ... za-snyatie
Бесплатный сыр только в мышеловке. 8)
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 26 гру, 2019 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:07

  asti написав:
  prodigy написав:альфа
Какая-такая Альфа?!
У меня Максимум - 4% за снятие - вынь да полож!

У них есчо карточка максымум готивка есть.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:08

  PS4 написав:
  vladimir07 написав:
  чик написав:шо, зассали гривнепатриоты :lol: не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться...
А разве нерезы могут в любой момент выходить а не по окончании срока облигаций ?
конечно могут. в этом же и есть достоинство овгз - выход в любой момент без потери накопленного процента!

Откуда вы взяли эту чушь?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:08

  asti написав:У меня Максимум - 4% за снятие - вынь да полож!


нет ...другая карта

https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... um-gotivka
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:09

  yuri_m написав:
  andrein написав:Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства має намір підписати з представниками промисловості меморандум щодо стратегії і плану дій, спрямованих на захист і розвиток промисловості, оскільки падіння промисловості набуло системного характеру.

Про це написав міністр Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.

За словами міністра, якщо раніше падіння промисловості пояснювалося дією окремих факторів, то зараз падіння поглибилося – воно йде шостий місяць поспіль і охопило майже всі види промисловості.

"Молодые реформаторы" вкупе с "технократами" начали что-то подозревать? :mrgreen: Полгода экономика валится, а они только раздуплились! Или это просто игра на публику? Типа мы тут пока реформами занимались, а не хорошие олигархи в это время промышленность умышленно валили. И ведь найдут же виноватых! И даже пальчиком укажут специально для народа. И по фиг, что падение системное и зацепило абсолютно все сегменты промышленности. Главное показать врага, чтобы народ пар спустил...


Похоже туземцев в Америке учат по другим учебникам экономики.
Им там рассказывают, что инфляция происходит от того, что много денег в экономике, хотя на самом деле инфляция от недостатка товаров.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:10

  RTT написав:yama
Что успевать о , паникеров отоваривают , делов то , чутка скинут и продолжим падение . Вот любит наш народ , грабли и при малейшем шорохе садить панику. Тише , тише.....


Вот ведь знаток Ё !

А Вы случайно не расскажете о том , что в конце года(этого) при регистрации налоговых накладных их реестр не видит !
с 19 декабря !
о том , что у некоторых прибыль заранее сняли (у меня )

Налоговая , мол сбой , временный , ДБР , Х....я и штрафовать не будем .
Мои бухгалтера БРОСИЛИСЬ в налоговую ...и не зря !
Кто пытался регистрировать (а таких Здесь ЕДИНИЦЫ , в основном миллионеры )бегите срочно в налоговую .
Не ждите !
Штрафы офигеть .
холява
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