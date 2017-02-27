|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:10
prodigy написав: yama написав: yuri_m написав:
Кредитка хоть с беспроцентным снятием налички?
подскажите такие ?
альфа
Какая-такая Альфа?!
asti написав:
У меня Максимум - 4% за снятие - вынь да полож!
я накупил презервативов за кредитный лимит на 80-90к по 24.2 до конца Января надо погасить. И 20к до конца февраля.
Но это чисто для коррекции бизнеса, во-первых нерезы могут выкупать еще больше и курс не улит
, во-вторых, если улетит
, то поставлю низкую цену для клиентов тем самым увеличу оборот.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 26 гру, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1525
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:12
Почему доллар подорожал на крупных продажах
В версию с техническим сбоем в торговой системе Нацбанка поверили не все, но больше всего выиграли на нем не госкомпании, а другие экспортеры. Вед пока НБУ скупал валюту, курс был небольшим — в районе 23,30 грн/$. Резкое подорожание валюты началось, когда вышел второй после Нацбанка покупатель доллара — Ситибанк.
Ситибанк скупал валюту под иностранных клиентов, которые выводили в конце года свои заработки из Украины, в первую очередь от гривневых гособлигаций (ОВГЗ). Он не сразу появился на торгах, а на паузе после НБУ. Сложилось впечатление, что чиновники скупили весь доллар, и экспортеры стали повышать курсы.
Рабочим ценовым диапазоном вечера был 23,42-23,43 грн/$. А на финише межбанка курс задрали вообще до 23,42-23,58 грн/$. В итоге больше всего от распродаж "Нафтогаза" выиграли его коллеги — другие экспортеры. В первую очередь аграрные.
Что дальше будет с курсом доллара
Завтра межбанк будет оправляться от шокового четверга. Банкиры до конца не понимают ситуацию, потому будут ставить широкий диапазон.
"Думаю, торги будут начинаться в рамках 23,40-23,60 грн/$. А дальше будем смотреть на объемы продаж", — сказал Юрий Гриненко.
27 декабря — последний валютный день 2019 года (28 числа межбанк работать не будет). А еще это последний платежный день. То есть у компаний останется мало времени, чтобы закрыть все платежи в госбюджет и партнерам, и чтобы конвертировать валютную выручку под выплату зарплат и бонусов работникам.
Еще 27 декабря последний день наполнения госбюджета "Нафтогазом", согласно постановлению Кабмина. Однако никто (кроме чиновников, конечно) до сих пор не знает, продолжит ли НАК свои валютные распродажи.
По одной версии, если "Нафтогаз" будет и дальше продавать на пару с коллегами-экспортерами, а Ситибанк продолжит выкупать валюту под нерезидентов, то межбанк может закончить год в рамках 23,35-23,40 грн/$. А по другой — мы получим "под елочку" укрепление гривны к старым значениям.
"Думаю все-таки, что большой активности на валютных торгах не будет. И что рынок отойдет к 23,30 грн/$ на закрытии года. Короткий день, спокойные торги, и финиш года", — резюмировал Василий Невмержицкий.
Есть вот такая версия. Но у меня есть свое мнение. Покупки СИТИ банком подтвердили несколько источников. Но в версию с нерезами я не верю, да и СИТИ банк вышел после обеда на тонком рынке, выглядит как загон наверно для крупной последующей продажи.
Есть еще одна версия, ( главное что она вяжется с СИТИ банком ) Арселор Митал Кривой рог в конце каждого месяца по 2 млрд.грн выводит на дивиденды, и как показала проверка счета у Арселора открыты в СИТИ банке, значит это может Арселор решил купить валюты, но кстати очень странно, что он это сделал так коряво, в прочем в это мало верится, скорее просто подгон.
Версию по ОВГЗ можно будет проверить уже завтра с утра. Крупных купонных выплат на этой неделе не было.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 36671
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3522 раз.
- Подякували: 8282 раз.
-
- Профіль
-
39
8
2
1
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:16
zzzzzz написав:
Есть вот такая версия. Но у меня есть свое мнение. Покупки СИТИ банком подтвердили несколько источников. Но в версию с нерезами я не верю, да и СИТИ банк вышел после обеда на тонком рынке, выглядит как загон наверно для крупной последующей продажи.
Как он выкупал, если он выступает брокером? Там сделали кучу "кредитных плечей" по которым смогут 110млрд грн вывести за 1 день на черный нал и меж банк? и 44 ловить надо будет?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 26 гру, 2019 21:18, всього редагувалось 2 разів.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1525
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:16
zzzzzz в конце ноября арселор выводил больше 2млрд,а курс катался вниз
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 927
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:17
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 492 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:20
1 НБУ сьогодні на МБ викупив максимально дорого певну кількість валюти в певних продавців. Чи буде завтра ще така потреба? Наврядче.
2 На готівку вийшла певна кількість схематозної грн, адже виливають бюджетних коштів по 15-20 млрд в день.
Є і на МБ і на готівці частина гравців, які бажають зараз увійти в уо. Є і частина тих, хто спить в памперсах і чекає команди "поїхали" з "байконуру".
НБУ вже не раз показував, що добре вміє таких клієнтів запаковувати у валюту по максимально можливому курсу, щоб витратити мінімум валюти. Думаю, ось це і відьувається. Хтось дорого купить, а НБУ, мабуть, злиє частину купленого по 23,25 десь по 24 щоб мати з чого дивіденди платити державі.
На 2020 рік бачу курс 24,5 +- 5% можливі і не тривалі зальоти в район 23(22,8). Тому, якщо буде можливість здати по 24,3(5) чи ще вище - точно здам...
П.С. Є трохи думок, але немає часу викласти. Не зважаючи на падіння всього, розвал всіх, повну ..опу всюди, роботи дуже багато, тому, треба працювати...
П.П.С. Можливо, щоб реанімувати інтерес до ОВДП, треба буде на початках дати можливість "нерезидентам" здати долари трохи вигідніше...
Востаннє редагувалось orest
в Чет 26 гру, 2019 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
-
orest
-
10
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3458
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 1937 раз.
- Подякували: 2857 раз.
-
- Профіль
-
2
4
14
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:20
proftpd66 написав:
я накупил презервативов за кредитный лимит на 80-90к по 24.2 до конца Января надо погасить. И 20к до конца февраля.
Но это чисто для коррекции бизнеса, во-первых нерезы могут выкупать еще больше и курс не улит
, во-вторых, если улетит
, то поставлю низкую цену для клиентов тем самым увеличу оборот.
Стратегический инвестор.
Можете круто прогореть: народ пьянствовать будет весь январь, а у пьяных, как известно, с тонусом для секса всегда проблемы. Придется потом самому активно пользовать купленный товар.
А я сделал проще - прошелся в начале недели по кредитным конторам и как новый клиент набрался кредитов под 0%. Итого вышло 72к гривен. И накупил на них "никому не нужных" баксов по 23.15-23.00. Отдавать кредиты надо будет 22-25 января и 8 февраля(Динеро). Переплата по всему пулу 270 грн максимум. А то вы всё про кредитки спорите.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Чет 26 гру, 2019 21:25, всього редагувалось 1 раз.
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 710
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 441 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:22
yuri_m написав: proftpd66 написав:
я накупил презервативов за кредитный лимит на 80-90к по 24.2 до конца Января надо погасить. И 20к до конца февраля.
Но это чисто для коррекции бизнеса, во-первых нерезы могут выкупать еще больше и курс не улит
, во-вторых, если улетит
, то поставлю низкую цену для клиентов тем самым увеличу оборот.
Стратегический инвестор.
Можете круто прогореть: народ пьянствовать будет весь январь, а у пьяных, как известно, с тонусом для секса всегда проблемы. Придется потом самому активно пользовать купленный товар.
сроки 3 года, перед этим еще были другие, одно перекроет другое. Можно на 5 дней взять кредит под депо на 20%, дает эксим, еще не проверял.
Кредитный лимит другим образом нельзя обналичить.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1525
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:26
Я еще раз попробую задать вопрос .
У всех все в порядке с налоговыми и их регистрацией ?
Хоть кто то бизнесом занимается ?
Востаннє редагувалось холява
в Чет 26 гру, 2019 21:28, всього редагувалось 1 раз.
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 2437
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 2081 раз.
- Подякували: 1915 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:26
orest написав:
П.П.С. Можливо, щоб реанімувати інтерес до ОВДП, треба буде на початках дати можливість "нерезидентам" здати долари трохи вигідніше...
Первый аукцион аж 8 января.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 36671
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3522 раз.
- Подякували: 8282 раз.
-
- Профіль
-
39
8
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16473
|2023879
|
|
|6761
|1490863
|
Вів 24 гру, 2019 22:42
ЛОБ
|
|335
|49420
|
|