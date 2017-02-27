Почему доллар подорожал на крупных продажах

В версию с техническим сбоем в торговой системе Нацбанка поверили не все, но больше всего выиграли на нем не госкомпании, а другие экспортеры. Вед пока НБУ скупал валюту, курс был небольшим — в районе 23,30 грн/$. Резкое подорожание валюты началось, когда вышел второй после Нацбанка покупатель доллара — Ситибанк.



Ситибанк скупал валюту под иностранных клиентов, которые выводили в конце года свои заработки из Украины, в первую очередь от гривневых гособлигаций (ОВГЗ). Он не сразу появился на торгах, а на паузе после НБУ. Сложилось впечатление, что чиновники скупили весь доллар, и экспортеры стали повышать курсы.



Рабочим ценовым диапазоном вечера был 23,42-23,43 грн/$. А на финише межбанка курс задрали вообще до 23,42-23,58 грн/$. В итоге больше всего от распродаж "Нафтогаза" выиграли его коллеги — другие экспортеры. В первую очередь аграрные.



Что дальше будет с курсом доллара



Завтра межбанк будет оправляться от шокового четверга. Банкиры до конца не понимают ситуацию, потому будут ставить широкий диапазон.



"Думаю, торги будут начинаться в рамках 23,40-23,60 грн/$. А дальше будем смотреть на объемы продаж", — сказал Юрий Гриненко.



27 декабря — последний валютный день 2019 года (28 числа межбанк работать не будет). А еще это последний платежный день. То есть у компаний останется мало времени, чтобы закрыть все платежи в госбюджет и партнерам, и чтобы конвертировать валютную выручку под выплату зарплат и бонусов работникам.



Еще 27 декабря последний день наполнения госбюджета "Нафтогазом", согласно постановлению Кабмина. Однако никто (кроме чиновников, конечно) до сих пор не знает, продолжит ли НАК свои валютные распродажи.



По одной версии, если "Нафтогаз" будет и дальше продавать на пару с коллегами-экспортерами, а Ситибанк продолжит выкупать валюту под нерезидентов, то межбанк может закончить год в рамках 23,35-23,40 грн/$. А по другой — мы получим "под елочку" укрепление гривны к старым значениям.



"Думаю все-таки, что большой активности на валютных торгах не будет. И что рынок отойдет к 23,30 грн/$ на закрытии года. Короткий день, спокойные торги, и финиш года", — резюмировал Василий Невмержицкий.