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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32023203320432053206>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 464
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:28

  komp написав:
  Qwerty написав:Виробництво хліба характеризує стан демографії і еміграції з країни! Можна і перепис не робити! Народ вимирає шаленими темпами і виїздить з країни! Думаю, що нові правителі вже в курсі якою кількістю челяді їм доводиться керувати, тому і перепис припинили, бо цифри будуть просто офігіваючі! Мало нас залишилось! Хліб просто так ніхто не випікає! І просто так не зменшує!

Задовбали з цією совковою уявою про хліб!
Невже думаєте що кожна мініпекарня в кожному магазинчику чі кафешці подає відомості к держстат? Чи власник кожної хлібопічки їх подає?
Скільки вже можна цю дурню обсмоктувати?

Точно що дурня вважати обсяги мініпекарні за основні! Так тоді виходячи з ваших суперрозумних висновків всю статистику не треба брати до уваги, бо наприклад, якийсь собі Долярчик нікому не звітується за обсяги реалізації, то звідки візьмуться точні дані... А якийсь собі Вася на КАМАЗі не звітується за обсяги перевезень, а заробітчани не звітуються за валюту... І є така наука статистика, яка ці моменти описує... Перечитайте - цікава книженція, багато дурних питань відпадуть самі по собі!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:35

  холява написав:
  RTT написав:yama
Что успевать о , паникеров отоваривают , делов то , чутка скинут и продолжим падение . Вот любит наш народ , грабли и при малейшем шорохе садить панику. Тише , тише.....


Вот ведь знаток Ё !

А Вы случайно не расскажете о том , что в конце года(этого) при регистрации налоговых накладных их реестр не видит !
с 19 декабря !
о том , что у некоторых прибыль заранее сняли (у меня )

Налоговая , мол сбой , временный , ДБР , Х....я и штрафовать не будем .
Мои бухгалтера БРОСИЛИСЬ в налоговую ...и не зря !
Кто пытался регистрировать (а таких Здесь ЕДИНИЦЫ , в основном миллионеры )бегите срочно в налоговую .
Не ждите !
Штрафы офигеть .

Подтверждаю, не мои .. но знакомые бухгалтера м*дохаются третий день с перерывом на вчера. Завтра тоже еще тот у них день
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:35

  холява написав:Я еще раз попробую задать вопрос .
У всех все в порядке с налоговыми и их регистрацией ?
Хоть кто то бизнесом занимается ?


я сделал что товар отправляется от "Васи Впупкина" и карта открыта на бомжа. С Октября 2020 год должны ужесточить.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:35

  холява написав:Я еще раз попробую задать вопрос .
У всех все в порядке с налоговыми и их регистрацией ?
Хоть кто то бизнесом занимается ?

Все без проблем.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:45

  Starikan написав:
  PS4 написав:?
конечно могут. в этом же и есть достоинство овгз - выход в любой момент без потери накопленного процента!

Откуда вы взяли эту чушь?[/quote]

как плохо жить глупым)
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:48

  zРадио написав:Автор77

Еще один "черный лебедь" - Укрбуд, отданный в нагрузку Киевгорстрою (операция "впихнуть невпихуемое").

25 объектов только жилищного строительства, распроданных на гораздо больший %, чем построенных. Во избежание конфликта с инвесторами и минимизации риска обрушения всего строительного рынка столицы в Киевгорстрой придется залить несколько миллиардов гривен.

Вероятно, КГС выйдет на рынок заимствований, и профинансировать его придется НБУ...

Тільки сьогодні проходив біля Укрбудівського "Крісталл Хауса" на Жилянскій... Стоїть будівництво наглухо! На стадії десь процентів 15-20 від повної готовності! А здача мала бути у 2-у кварталі 2020 року... Памятаю як вони мене в центральному офісі вмовляли і клялися в успішності проекту! Весь час повторювали - ми ж державна структура! Думали, що це аргумент, а для мене це було як заява, що вони із Спортлото! А рядом стоять красавци "Чикаго" і "Нью-Йорк"! Вже вікна світяться! Люди ремонти роблять!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:49

  zzzzzz написав:
Почему доллар подорожал на крупных продажах
В версию с техническим сбоем в торговой системе Нацбанка поверили не все, но больше всего выиграли на нем не госкомпании, а другие экспортеры. Вед пока НБУ скупал валюту, курс был небольшим — в районе 23,30 грн/$. Резкое подорожание валюты началось, когда вышел второй после Нацбанка покупатель доллара — Ситибанк.

Ситибанк скупал валюту под иностранных клиентов, которые выводили в конце года свои заработки из Украины, в первую очередь от гривневых гособлигаций (ОВГЗ). Он не сразу появился на торгах, а на паузе после НБУ. Сложилось впечатление, что чиновники скупили весь доллар, и экспортеры стали повышать курсы.

Рабочим ценовым диапазоном вечера был 23,42-23,43 грн/$. А на финише межбанка курс задрали вообще до 23,42-23,58 грн/$. В итоге больше всего от распродаж "Нафтогаза" выиграли его коллеги — другие экспортеры. В первую очередь аграрные.

Что дальше будет с курсом доллара

Завтра межбанк будет оправляться от шокового четверга. Банкиры до конца не понимают ситуацию, потому будут ставить широкий диапазон.

"Думаю, торги будут начинаться в рамках 23,40-23,60 грн/$. А дальше будем смотреть на объемы продаж", — сказал Юрий Гриненко.

27 декабря — последний валютный день 2019 года (28 числа межбанк работать не будет). А еще это последний платежный день. То есть у компаний останется мало времени, чтобы закрыть все платежи в госбюджет и партнерам, и чтобы конвертировать валютную выручку под выплату зарплат и бонусов работникам.

Еще 27 декабря последний день наполнения госбюджета "Нафтогазом", согласно постановлению Кабмина. Однако никто (кроме чиновников, конечно) до сих пор не знает, продолжит ли НАК свои валютные распродажи.

По одной версии, если "Нафтогаз" будет и дальше продавать на пару с коллегами-экспортерами, а Ситибанк продолжит выкупать валюту под нерезидентов, то межбанк может закончить год в рамках 23,35-23,40 грн/$. А по другой — мы получим "под елочку" укрепление гривны к старым значениям.

"Думаю все-таки, что большой активности на валютных торгах не будет. И что рынок отойдет к 23,30 грн/$ на закрытии года. Короткий день, спокойные торги, и финиш года", — резюмировал Василий Невмержицкий.



Есть вот такая версия. Но у меня есть свое мнение. Покупки СИТИ банком подтвердили несколько источников. Но в версию с нерезами я не верю, да и СИТИ банк вышел после обеда на тонком рынке, выглядит как загон наверно для крупной последующей продажи.

Есть еще одна версия, ( главное что она вяжется с СИТИ банком ) Арселор Митал Кривой рог в конце каждого месяца по 2 млрд.грн выводит на дивиденды, и как показала проверка счета у Арселора открыты в СИТИ банке, значит это может Арселор решил купить валюты, но кстати очень странно, что он это сделал так коряво, в прочем в это мало верится, скорее просто подгон.

Версию по ОВГЗ можно будет проверить уже завтра с утра. Крупных купонных выплат на этой неделе не было.


нерезы не настолько глупые что б таким маленьким обьемом портить себе малину более сладного куша
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:49

  холява написав:Я еще раз попробую задать вопрос .
У всех все в порядке с налоговыми и их регистрацией ?
Хоть кто то бизнесом занимается ?


Тьфу - тьфу все работает...
Но у нас не ВЭД
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 26 гру, 2019 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:59

А всё-таки, что ни говори, а психология рулит:
В конце июля отскочили от 25
В конце сентября - от 24
И вот, в конце декабря от 23
Совпадение...?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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