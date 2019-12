Додано: Чет 26 гру, 2019 22:21

холява написав: Василь-Рівне написав:

Здравствуйте !

Всем Здоровья !



Всех с Рождеством !

Кроме католиков сегодня справляет Рождество и Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.

Должны бы были и мы справлять ,,,,,но по видимому пока отвыкнуть не могут .

