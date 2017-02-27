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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 22:01
PS4 написав:
представляю завтра забег оленей пытающих сдать на подарочки хотя бы по 23.5))
Я вас умоляю... Конвертик с валютой сам по себе отличньій подарок
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:02
Qwerty написав:
І є така наука статистика, яка ці моменти описує... Перечитайте - цікава книженція, багато дурних питань відпадуть самі по собі!
Да не вопрос, когда будете говорить, что реальность расходится с официальной статистикой
Тогда мы с вами вернемся к обсуждению данного вопроса
Кстати, как вам инфляция по статистике в 4.3% ?
Это статистика или уже реальность ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:04
sergey_sryvkin написав: PS4 написав:
представляю завтра забег оленей пытающих сдать на подарочки хотя бы по 23.5))
Я вас умоляю... Конвертик с валютой сам по себе отличньій подарок
за валюту оливьешку не сделаете, будете конвертироваться)
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PS4
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:04
Золото так дорожчає, ну а гривня чомусь дешевшає... Сьогодні проходив по Антоновича і бачив офіс якогось кріптообмінника, але не заходив, бо колись уважно перечитував Ільфа і Петрова про "Рога і копита"... До речі, через вікна було видно, що в офісі клієнтів не було!
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Qwerty
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:06
холява написав:
Хоть кто то бизнесом занимается ?
Валютой, ОВГЗ.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:21
холява написав: Василь-Рівне написав:
Здравствуйте !
Всем Здоровья !
Всех с Рождеством !
Кроме католиков сегодня справляет Рождество и Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.
Должны бы были и мы справлять ,,,,,но по видимому пока отвыкнуть не могут .
Так что, Всем Хорошего Рождества !
libo перелогінся!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:21
sergey_sryvkin написав: PS4 написав:
представляю завтра забег оленей пытающих сдать на подарочки хотя бы по 23.5))
Я вас умоляю... Конвертик с валютой сам по себе отличньій подарок
и никто не скажет: ой,а такой подарок у меня уже есть
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:24
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/462092/v-natsbanke-soobshhili-chto-budut-delat-v-sluchae-otritsatelnogo-resheniya-suda-po-privatbanku
.........В случае принятия апелляционным судом отрицательного для государства решения в отношении законности национализации ПриватБанка, Национальный банк Украины признает этот банк неплатежеспособным, однако будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.........
Оригинально и креативно.
Однако.
Юрики и вкладчики 200 плюс, наверное сегодня почитали эту новость.Учитывая,что суды - это долгоиграющая конфета,время у них есть.
А на улицах вместо снега в обменках лежат горы полу-дармового бакса,на моменте никому не нужного.
Моменти мають здатність швидко змінюватися! Вже бачу хтось висвітив бажання придбати долар по 23.90!!! Ось як швидко один рубчик добавився за один день на купівлі! Наука всім прогнозистам! Шо там Долярчик?! Все ще претендує на роль гуру чи вже нє?!
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Qwerty
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:27
Эта ситуация с ОВГЗ и "иностранными инвесторами" напоминает "банковскую экспансию" в начале нулевых.
Тоже лилось импортное дешевое бабло, и перекладывалось в нашу ипотеку, автокредиты, и потребкредиты. И получался неплохой пикничок.
Но все "иностранные инвесторы" хорошо зашкварились в нашем банковском секторе, и еле ноги унесли.
Поэтому не стоит думать, что "иностранные инвесторы" больше всех знают, и принимают лучшие решения, и вообще "не могут ошибаться"
И не факт, что они не зашкварятся на наших ОВГЗ, как зашкварились в банковском секторе.
Поэтому не стоит всё за ними повторять, а лучше думать своей головой
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Чет 26 гру, 2019 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:27
Говорят, 700 млн НБУ купил.
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