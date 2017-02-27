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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3203320432053206

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 464
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:28

  Qwerty написав:Моменти мають здатність швидко змінюватися! Вже бачу хтось висвітив бажання придбати долар по 23.90!!! Ось як швидко один рубчик добавився за один день на купівлі! Наука всім прогнозистам! Шо там Долярчик?! Все ще претендує на роль гуру чи вже нє?!

Долярчику пора временно забиться в нору, чтобы не схлестнуться с глазу на глаз с воскресшим кабанчиком :P
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:30

  PS4 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  PS4 написав:представляю завтра забег оленей пытающих сдать на подарочки хотя бы по 23.5))

Я вас умоляю... Конвертик с валютой сам по себе отличньій подарок :)

за валюту оливьешку не сделаете, будете конвертироваться)


Олів'є давно не вважаю святковою стравою. Та й коштує воно за миску $5-10, не більше
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:31

flyman

Я не понял Ваш тонкий намек , но у меня есть предположение , что Вы только что нашли закладку под балконом ....
холява
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:36

  olgerd написав:Oleksandr Derkach
24 грудня о 12:41 ·
Ай как хорошо кто-то у меня в комментах по поводу курса сказал. Доходы стали по 23, а расходы остались по 27. К этому, пожалуй, и добавить-то больше нечего. :D

у айтишников ДА
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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