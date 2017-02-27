Долярчику пора временно забиться в нору, чтобы не схлестнуться с глазу на глаз с воскресшим кабанчиком
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 22:28
Долярчику пора временно забиться в нору, чтобы не схлестнуться с глазу на глаз с воскресшим кабанчиком
Додано: Чет 26 гру, 2019 22:30
Олів'є давно не вважаю святковою стравою. Та й коштує воно за миску $5-10, не більше
Додано: Чет 26 гру, 2019 22:31
flyman
Я не понял Ваш тонкий намек , но у меня есть предположение , что Вы только что нашли закладку под балконом ....
Додано: Чет 26 гру, 2019 22:36
у айтишников ДА
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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