Qwerty написав:Моменти мають здатність швидко змінюватися! Вже бачу хтось висвітив бажання придбати долар по 23.90!!! Ось як швидко один рубчик добавився за один день на купівлі! Наука всім прогнозистам! Шо там Долярчик?! Все ще претендує на роль гуру чи вже нє?!
Долярчику пора временно забиться в нору, чтобы не схлестнуться с глазу на глаз с воскресшим кабанчиком
olgerd написав:Oleksandr Derkach 24 грудня о 12:41 · Ай как хорошо кто-то у меня в комментах по поводу курса сказал. Доходы стали по 23, а расходы остались по 27. К этому, пожалуй, и добавить-то больше нечего.
у айтишников ДА
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
TylerTruman_ написав:не в курсі, технічно маю тільки питанння по рівню для аварійної посадки
упд, якщо фігура буде виконана по методичці, то захід на повторний тест 24, але по дорозі є підтримка, тому степ бай степ
попереджував перед початком тесту зверху 25 та лінії підтримки, ... фактично ціль фігури тест річного дна, на закритті минулого тижня затримав рівень 24,7, також на корекції до уваги фібо 50% = 24,19 ... далі будемо подивитися
далі ситуація буде залежати від тесту 24-24,2 ведмедями, … при невдачі із логічних варіантів паттерн "подвійне" дно і як мінімум зимова корекція, … але на пробої сильним приземленням виглядають: 1) лінія підтримки по низам від 19 листопада 2018р та 2) ретрейсмент фібо рівень 61,8%
упд, по тех. аналіз на грн. не працює із боковика, який прогнозував на тесті 24, вийшли по тренду, отримали відскок від 61,8% фібо, рівень не хухри-мухри якби ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Qwerty написав:Моменти мають здатність швидко змінюватися! Вже бачу хтось висвітив бажання придбати долар по 23.90!!! Ось як швидко один рубчик добавився за один день на купівлі! Наука всім прогнозистам! Шо там Долярчик?! Все ще претендує на роль гуру чи вже нє?!
Долярчику пора временно забиться в нору, чтобы не схлестнуться с глазу на глаз с воскресшим кабанчиком
подивимося, як завтра будуть події розгортатися...