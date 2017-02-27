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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:03
"Нафтогаз" 26 грудня перерахував державі 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податкових платежів.
Про це у Facebook повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв.
За його словами, компанія перерахувала 13 млрд грн державі одразу після прийняття Кабміном рішення про дострокові виплати дивідендів за 2019 рік.
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jump
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Додано: Чет 26 гру, 2019 23:04
Игорь Алексеевич написав:
запорожье. дол.
24.00 / 24.50
Игорь алексеевич, в запорожьем забанили приват24?
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PS4
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Додано: Чет 26 гру, 2019 23:08
PS4 написав: Игорь Алексеевич написав:
запорожье. дол.
24.00 / 24.50
Игорь алексеевич, в запорожьем забанили приват24?
вот такое только зарегилось и сразу сpaть на ветке
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edvardd
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Додано: Чет 26 гру, 2019 23:09
Достойно! Не пойму только, что брали в качестве нижней отметки для фибо разлинейки?
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escobar
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Додано: Чет 26 гру, 2019 23:11
Я кстати тут всем кричал, что на 23.50 чтоб начинали откупаться, что это гарантированная точка, что сдать дороже гарантированно сдадите - и вот вам нате, уже сегодня под вечер можно было сдать по 23.70
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Zebra
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Додано: Чет 26 гру, 2019 23:11
edvardd написав: PS4 написав: Игорь Алексеевич написав:
запорожье. дол.
24.00 / 24.50
Игорь алексеевич, в запорожьем забанили приват24?
вот такое только зарегилось и сразу сpaть на ветке
приват24 вас оскорбило?
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PS4
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Додано: Чет 26 гру, 2019 23:13
Игорь Алексеевич написав:
запорожье. дол.
24.00 / 24.50
Загон Аленей для Санты?)))
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antey1969
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Додано: Чет 26 гру, 2019 23:13
холява написав: RTT написав:yama
Что успевать о , паникеров отоваривают , делов то , чутка скинут и продолжим падение . Вот любит наш народ , грабли и при малейшем шорохе садить панику. Тише , тише.....
Вот ведь знаток Ё !
А Вы случайно не расскажете о том , что в конце года(этого) при регистрации налоговых накладных их реестр не видит !
с 19 декабря !
о том , что у некоторых прибыль заранее сняли (у меня )
Налоговая , мол сбой , временный , ДБР , Х....я и штрафовать не будем .
Мои бухгалтера БРОСИЛИСЬ в налоговую ...и не зря !
Кто пытался регистрировать (а таких Здесь ЕДИНИЦЫ , в основном миллионеры )бегите срочно в налоговую .
Не ждите !
Штрафы офигеть .
С 19 декабря? Да Вы везунчик. Кума говорит им уже полтора месяца постоянно блокируют. За бакшиш решают при этих, при прошлых, и раньше... Ничего не меняется )
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Mazay256
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Додано: Чет 26 гру, 2019 23:30
PS4 написав: Игорь Алексеевич написав:
24.00 / 24.50
кидайте на карту мне гривну а я вам баксы .....
сколько баксов возьмете?
Возьму все, только баксы вперёд!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 26 гру, 2019 23:31
Surfer написав: freeze написав:
По мнению экономиста Алексея Куща нынешний курс гривны был создан искусственно:
"Основной курсовой тренд формировался с помощью искусственных монетарных факторов, и с помощью искусственных финансовых факторов. К искусственным монетарным факторам следует отнести политику НБУ — политику высоких процентных ставок — направленную на стабилизацию избыточно-денежной массы. НБУ, фактически, не выпускал ликвидность из банковской системы в сектор кредитования. Он делал это с помощью такого монетарного инструмента как депозитный сертификат — продавал его банкам и таким образом связывал избыточную ликвидность. Создавался искусственный дефицит гривни на рынке.
С другой стороны, Минфин с помощью ОВГЗ практически полностью забирал все ресурсы из рынка капитала. Был создан профицит валюты на внутреннем рынке. С одной стороны — дефицит гривны, с другой — профицит валюты. Эти две тенденции создали тренд укрепления гривни."
Ох уж эти "экономисты". НБУ снизил учетную ставку до 13,5%, откуп на межбанке только за прошлую неделю на пол $млрд, при этом курс продолжил падать камнем вниз, но все равно "нынешний курс гривны создан искуственно", но кто то это еще продолжает жевать :
fin написав:
Полностью согласен. Курс сделали искусственно. Экономически он необоснован.
По пол миллиарда откупа на межбанке в неделю , но удержать курс от укрепления все равно невозможно, и это "Курс сделали искусственно" ??? Без комментариев ..
И так каждый раз 28,27,26,25,24,23,теперь уже в 22 шагнули - и все это искуственно ? Неужели не логичней предположить что уровень с которого идет укрепление - 27-28 - это и был искуственный уровень, на который предыдущая власть и загнала гривну в своих интересах, что подтверждено уже многократно.
С самого начала истерии вокруг валютных ОВГЗ, которую в основном развивают экс-провластные блогеры, у меня было стойкое убеждение что это какой то бред, лишь дымовая завеса для прошлой власти , после ухода которой гривна совершенно естественно начала укрепляться , явно указывая чем они на самом деле занимались. Дымовая завеса чтобы отсрочить время когда в тех полетят камни, после осознания как соевые нагрели всю страну, завеса чтобы можно было успеть переписать на родственников активы и т.п.
Денежной массы 52 млрд. 4 хвостатых млрд ОВГЗ от нерезов это порядка 8%. То есть когда гривна укреплялась в пределах этих 8% еще можно было страдать бредом и пытаться сваливать все на валютные ОВГЗ от нерезов. Но сейчас уже, слава богу, гривна укрепилась на 20%. Как можно продолжать нести эту чушь и при этом опять все валить на ОВГЗ ?
Поступления от заробитчан порядка 12 млрд$, и это только официальные каналы , "карманных" денег может оказаться не меньше. Только ежегодная дельта - прирост ежегодной суммы только официальной части сравним с пресловутыми обьемами ОВГЗ от нерезов.
За этот неполный еще год поступления от экспорта агропродукции
выше $20 млрд, с приростом относительно прошлого года в несколько млрд, что также сравнимо с обьемами ОВГЗ от нерезов.
Но все равно для сирых и соевых умов укрепление "искусственно", "спекулятивный капитал ОВГЗ" на рынке.
За год на межбанке было откупленно почти 7 млрд$ на фоне зашедших "спекулятивных" 4 хвостатых. Это почти в 2 раза больше, Но все равно именно они сделали погоду.
Но при тех самых факторах, при шоколадном , и поступления от агросектора росли, и с каждым годом заробитчане заводимли в страну все больше , гривна постоянно падала , при смене власти начала стремительно расти, и это все оказывается благодаря несчастным 4 хвостатым млрд ОВГЗ от нерезов ? Вы серьезно ? Соевые наперсточники всем обьяснили, чтобы в них раньше времени камни не полетели, что причина укрепления в том что видите ли шарик в другом наперстке, и все дружно поверили "аааа, так это наперсток ОВГЗ, значит все нормально". Да с этим "народом" не то что до 35 на ровном месте долететь можно, до всех 200 даже на незаправленной ракете. Просто действительно с таким населением страшно за страну становится.
За тиждень на півмільярда виросли чисті резерви НБУ?
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flyman
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