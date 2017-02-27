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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3205320632073208>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 464
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:03

"Нафтогаз" перерахував державі 13 мільярдів

"Нафтогаз" 26 грудня перерахував державі 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податкових платежів.

Про це у Facebook повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв.
За його словами, компанія перерахувала 13 млрд грн державі одразу після прийняття Кабміном рішення про дострокові виплати дивідендів за 2019 рік.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:04

  Игорь Алексеевич написав:запорожье. дол.
24.00 / 24.50

Игорь алексеевич, в запорожьем забанили приват24? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:08

  PS4 написав:
  Игорь Алексеевич написав:запорожье. дол.
24.00 / 24.50

Игорь алексеевич, в запорожьем забанили приват24? :mrgreen:

вот такое только зарегилось и сразу сpaть на ветке
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:09

  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:упд, по тех. аналіз на грн. не працює :mrgreen: із боковика, який прогнозував на тесті 24, вийшли по тренду, отримали відскок від 61,8% фібо, рівень не хухри-мухри якби ...
Зображення

Достойно! Не пойму только, что брали в качестве нижней отметки для фибо разлинейки?
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я кстати тут всем кричал, что на 23.50 чтоб начинали откупаться, что это гарантированная точка, что сдать дороже гарантированно сдадите - и вот вам нате, уже сегодня под вечер можно было сдать по 23.70
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:11

  edvardd написав:
  PS4 написав:
  Игорь Алексеевич написав:запорожье. дол.
24.00 / 24.50

Игорь алексеевич, в запорожьем забанили приват24? :mrgreen:

вот такое только зарегилось и сразу сpaть на ветке

приват24 вас оскорбило? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:13

  Игорь Алексеевич написав:запорожье. дол.
24.00 / 24.50

Загон Аленей для Санты?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:13

  холява написав:
  RTT написав:yama
Что успевать о , паникеров отоваривают , делов то , чутка скинут и продолжим падение . Вот любит наш народ , грабли и при малейшем шорохе садить панику. Тише , тише.....


Вот ведь знаток Ё !

А Вы случайно не расскажете о том , что в конце года(этого) при регистрации налоговых накладных их реестр не видит !
с 19 декабря !
о том , что у некоторых прибыль заранее сняли (у меня )

Налоговая , мол сбой , временный , ДБР , Х....я и штрафовать не будем .
Мои бухгалтера БРОСИЛИСЬ в налоговую ...и не зря !
Кто пытался регистрировать (а таких Здесь ЕДИНИЦЫ , в основном миллионеры )бегите срочно в налоговую .
Не ждите !
Штрафы офигеть .


С 19 декабря? Да Вы везунчик. Кума говорит им уже полтора месяца постоянно блокируют. За бакшиш решают при этих, при прошлых, и раньше... Ничего не меняется )
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:30

  PS4 написав:
  Игорь Алексеевич написав:24.00 / 24.50
кидайте на карту мне гривну а я вам баксы .....
сколько баксов возьмете?
Возьму все, только баксы вперёд! ;) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:31

  Surfer написав:
  freeze написав:По мнению экономиста Алексея Куща нынешний курс гривны был создан искусственно:

"Основной курсовой тренд формировался с помощью искусственных монетарных факторов, и с помощью искусственных финансовых факторов. К искусственным монетарным факторам следует отнести политику НБУ — политику высоких процентных ставок — направленную на стабилизацию избыточно-денежной массы. НБУ, фактически, не выпускал ликвидность из банковской системы в сектор кредитования. Он делал это с помощью такого монетарного инструмента как депозитный сертификат — продавал его банкам и таким образом связывал избыточную ликвидность. Создавался искусственный дефицит гривни на рынке.

С другой стороны, Минфин с помощью ОВГЗ практически полностью забирал все ресурсы из рынка капитала. Был создан профицит валюты на внутреннем рынке. С одной стороны — дефицит гривны, с другой — профицит валюты. Эти две тенденции создали тренд укрепления гривни."


Ох уж эти "экономисты". НБУ снизил учетную ставку до 13,5%, откуп на межбанке только за прошлую неделю на пол $млрд, при этом курс продолжил падать камнем вниз, но все равно "нынешний курс гривны создан искуственно", но кто то это еще продолжает жевать :

  fin написав:Полностью согласен. Курс сделали искусственно. Экономически он необоснован.


По пол миллиарда откупа на межбанке в неделю , но удержать курс от укрепления все равно невозможно, и это "Курс сделали искусственно" ??? Без комментариев ..

И так каждый раз 28,27,26,25,24,23,теперь уже в 22 шагнули - и все это искуственно ? Неужели не логичней предположить что уровень с которого идет укрепление - 27-28 - это и был искуственный уровень, на который предыдущая власть и загнала гривну в своих интересах, что подтверждено уже многократно.

С самого начала истерии вокруг валютных ОВГЗ, которую в основном развивают экс-провластные блогеры, у меня было стойкое убеждение что это какой то бред, лишь дымовая завеса для прошлой власти , после ухода которой гривна совершенно естественно начала укрепляться , явно указывая чем они на самом деле занимались. Дымовая завеса чтобы отсрочить время когда в тех полетят камни, после осознания как соевые нагрели всю страну, завеса чтобы можно было успеть переписать на родственников активы и т.п.

Денежной массы 52 млрд. 4 хвостатых млрд ОВГЗ от нерезов это порядка 8%. То есть когда гривна укреплялась в пределах этих 8% еще можно было страдать бредом и пытаться сваливать все на валютные ОВГЗ от нерезов. Но сейчас уже, слава богу, гривна укрепилась на 20%. Как можно продолжать нести эту чушь и при этом опять все валить на ОВГЗ ?

Поступления от заробитчан порядка 12 млрд$, и это только официальные каналы , "карманных" денег может оказаться не меньше. Только ежегодная дельта - прирост ежегодной суммы только официальной части сравним с пресловутыми обьемами ОВГЗ от нерезов.

За этот неполный еще год поступления от экспорта агропродукции выше $20 млрд, с приростом относительно прошлого года в несколько млрд, что также сравнимо с обьемами ОВГЗ от нерезов.

Но все равно для сирых и соевых умов укрепление "искусственно", "спекулятивный капитал ОВГЗ" на рынке.

За год на межбанке было откупленно почти 7 млрд$ на фоне зашедших "спекулятивных" 4 хвостатых. Это почти в 2 раза больше, Но все равно именно они сделали погоду.

Но при тех самых факторах, при шоколадном , и поступления от агросектора росли, и с каждым годом заробитчане заводимли в страну все больше , гривна постоянно падала , при смене власти начала стремительно расти, и это все оказывается благодаря несчастным 4 хвостатым млрд ОВГЗ от нерезов ? Вы серьезно ? Соевые наперсточники всем обьяснили, чтобы в них раньше времени камни не полетели, что причина укрепления в том что видите ли шарик в другом наперстке, и все дружно поверили "аааа, так это наперсток ОВГЗ, значит все нормально". Да с этим "народом" не то что до 35 на ровном месте долететь можно, до всех 200 даже на незаправленной ракете. Просто действительно с таким населением страшно за страну становится.

За тиждень на півмільярда виросли чисті резерви НБУ?
flyman
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