Изя всё.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:32
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:46
ретрейсмент розтягнутий, як корекція після аптренду 20 => 28+
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:48
Самокритично.
Кому вы сдадите? На вторичном рынке с дисконтом?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:49
холява
Державна податкова служба України
Вчера в 15:18 ·
❗️Електронні сервіси ДПС працюють в штатному режимі
Державна податкова служба України приносить вибачення за тимчасові незручності і повідомляє наступне. З 22 години 30 хвилин 24 грудня Інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС) та електронні сервіси працюють в штатному режимі.
Електронні документи, які були надіслані до ДПС, прийняті та оброблені з урахуванням дії операційного дня для кожного типу документів. Акцизні накладні та розрахунки коригування до них в Єдиному реєстрі акцизних накладних, що були направлені до ДПС 24 грудня у період тимчасового обмеження роботи ІТС Державної податкової служби, прийняті і оброблені вчасно 24 грудня.
Податкові накладні та розрахункові коригування, направлені платниками для реєстрації у робочі дні 20, 23 та 24 грудня 2019 року, були отримані ДПС після завершення операційного дня 24 грудня, і будуть зареєстровані 26 грудня 2019 року, у перший робочий операційний день.
Відповідно до пункту 42-1.10 статті 42 та пункту 231.6 статті 231 Податкового кодексу України штрафні санкції та пеня, передбачені цим Кодексом за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, не застосовуватимуться.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:57
Регистрация налоговых после 19.12.19
холява
Новости из "налогового кабинета":
У зв’язку з проведенням слідчих дій у Державній фіскальній службі України та Державній податковій службі України з 19.12.2019 по теперішній час електронні сервіси тимчасово функціонують не в повному обсязі.
Податкова служба вибачається за незручності та гарантує, що платникам податків буде надана можливість зареєструвати всі податкові накладні.
Про повне відновлення електронних сервісів буде повідомлено додатково.
24.12.2019
Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:01
- Алё, подскажите Изя дома ?
- Еще дома, но венки уже вынесли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:03
Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А я считаю, что и никаких нерезидентов не было с их тоннами валюты. Гоняли деньги туда-сюда, что мол нерезиденты заходят и заходят и гребут и гребут ОВГЗ. Мол: "они же не дураки и ты делай тоже". Цифры и номера выпусков думаю есть только на бумаге, а по факту был загон струсить валюты с рынка. Делали понижение по 10 коп в день с маниакальным наслаждением и полным контролем ситуации с постоянным выкупом валюты НБУ делая его хорошим, а то типа еще больше бы доллар упал. А так НБУ молодец!! Медальку надо присвоить.
А те виртуальные ОВГЗ потом и гасить никто не будет. Все через 5 лет и забудут что такое и было. Отдадут только тем пересичным кто повелся. Условные 15%-ные пятилетки (75% за 5 лет). А те сумасшедшие цифры чисто виртуальные. 75% роста от курса 23,5 = 40 гривен за доллар через 5 лет будет паритетом теперешнему значению по доллару (+ сюда инфляция). Пересичный мог и по-старинке не депозите держать, а тут никому неизвестные засекреченные нерезиденты нарисовались. И в этот раз по-новому народ развели. А НБУ под-шумок еще $1 млрд за пару дней купит на минимуме, чтобы запрыгнуть в последний вагон.
Скоро будет прыжок на 35 (чтобы компенсировать экспортерам их убытки), а потом снизят до 30 и через 5 лет будет 40 гривен за доллар.
Запомните этот твит )))
Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:20
Девушка танцует с теми кто ее кормит. Ее кормят нерезиденты. Будут они ее кормить? И как долго? хз
Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:24
Українська економіка проходить етап “творчого руйнування” (constructive disruption), завдяки чому в найближчому майбутньому стане більш конкурентоспроможною, вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.
“Нова монетарна політика Національного банку України (НБУ) ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті укорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших. Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми будемо мати зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери”, – повідомив заступник голови Мінекономіки в Facebook у вівторок.
До основания, а затем, мы наш , мы новый мир постороим.
|