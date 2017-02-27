Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:16

А я считаю, что и никаких нерезидентов не было с их тоннами валюты. Гоняли деньги туда-сюда, что мол нерезиденты заходят и заходят и гребут и гребут ОВГЗ. Мол: "они же не дураки и ты делай тоже". Цифры и номера выпусков думаю есть только на бумаге, а по факту был загон струсить валюты с рынка. Делали понижение по 10 коп в день с маниакальным наслаждением и полным контролем ситуации с постоянным выкупом валюты НБУ делая его хорошим, а то типа еще больше бы доллар упал. А так НБУ молодец!! Медальку надо присвоить.



А те виртуальные ОВГЗ потом и гасить никто не будет. Все через 5 лет и забудут что такое и было. Отдадут только тем пересичным кто повелся. Условные 15%-ные пятилетки (75% за 5 лет). А те сумасшедшие цифры чисто виртуальные. 75% роста от курса 23,5 = 40 гривен за доллар через 5 лет будет паритетом теперешнему значению по доллару (+ сюда инфляция). Пересичный мог и по-старинке не депозите держать, а тут никому неизвестные засекреченные нерезиденты нарисовались. И в этот раз по-новому народ развели. А НБУ под-шумок еще $1 млрд за пару дней купит на минимуме, чтобы запрыгнуть в последний вагон.



Скоро будет прыжок на 35 (чтобы компенсировать экспортерам их убытки), а потом снизят до 30 и через 5 лет будет 40 гривен за доллар.



Запомните этот твит )))