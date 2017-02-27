А я считаю, что и никаких нерезидентов не было с их тоннами валюты. Гоняли деньги туда-сюда, что мол нерезиденты заходят и заходят и гребут и гребут ОВГЗ. Мол: "они же не дураки и ты делай тоже". Цифры и номера выпусков думаю есть только на бумаге, а по факту был загон струсить валюты с рынка. Делали понижение по 10 коп в день с маниакальным наслаждением и полным контролем ситуации с постоянным выкупом валюты НБУ делая его хорошим, а то типа еще больше бы доллар упал. А так НБУ молодец!! Медальку надо присвоить.
А те виртуальные ОВГЗ потом и гасить никто не будет. Все через 5 лет и забудут что такое и было. Отдадут только тем пересичным кто повелся. Условные 15%-ные пятилетки (75% за 5 лет). А те сумасшедшие цифры чисто виртуальные. 75% роста от курса 23,5 = 40 гривен за доллар через 5 лет будет паритетом теперешнему значению по доллару (+ сюда инфляция). Пересичный мог и по-старинке не депозите держать, а тут никому неизвестные засекреченные нерезиденты нарисовались. И в этот раз по-новому народ развели. А НБУ под-шумок еще $1 млрд за пару дней купит на минимуме, чтобы запрыгнуть в последний вагон.
Скоро будет прыжок на 35 (чтобы компенсировать экспортерам их убытки), а потом снизят до 30 и через 5 лет будет 40 гривен за доллар.
BenDover написав:А я считаю, что и никаких нерезидентов не было с их тоннами валюты. Гоняли деньги туда-сюда, что мол нерезиденты заходят и заходят и гребут и гребут ОВГЗ. Мол: "они же не дураки и ты делай тоже". Цифры и номера выпусков думаю есть только на бумаге, а по факту был загон струсить валюты с рынка. Делали понижение по 10 коп в день с маниакальным наслаждением и полным контролем ситуации с постоянным выкупом валюты НБУ делая его хорошим, а то типа еще больше бы доллар упал. А так НБУ молодец!! Медальку надо присвоить.
А те виртуальные ОВГЗ потом и гасить никто не будет. Все через 5 лет и забудут что такое и было. Отдадут только тем пересичным кто повелся. Условные 15%-ные пятилетки (75% за 5 лет). А те сумасшедшие цифры чисто виртуальные. 75% роста от курса 23,5 = 40 гривен за доллар через 5 лет будет паритетом теперешнему значению по доллару (+ сюда инфляция). Пересичный мог и по-старинке не депозите держать, а тут никому неизвестные засекреченные нерезиденты нарисовались. И в этот раз по-новому народ развели. А НБУ под-шумок еще $1 млрд за пару дней купит на минимуме, чтобы запрыгнуть в последний вагон.
Скоро будет прыжок на 35 (чтобы компенсировать экспортерам их убытки), а потом снизят до 30 и через 5 лет будет 40 гривен за доллар.
Запомните этот твит )))
Девушка танцует с теми кто ее кормит. Ее кормят нерезиденты. Будут они ее кормить? И как долго? хз
Українська економіка проходить етап “творчого руйнування” (constructive disruption), завдяки чому в найближчому майбутньому стане більш конкурентоспроможною, вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.
“Нова монетарна політика Національного банку України (НБУ) ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті укорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших. Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми будемо мати зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери”, – повідомив заступник голови Мінекономіки в Facebook у вівторок.
До основания, а затем, мы наш , мы новый мир постороим.
andrein написав:Українська економіка проходить етап “творчого руйнування” (constructive disruption), завдяки чому в найближчому майбутньому стане більш конкурентоспроможною, вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.
“Нова монетарна політика Національного банку України (НБУ) ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті укорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших. Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми будемо мати зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери”, – повідомив заступник голови Мінекономіки в Facebook у вівторок.
До основания, а затем, мы наш , мы новый мир постороим.
Замминистр этот три месяца назад всего до назначения на эту должность был директором департамента монетарной политики НБУ Как себя не похвалить
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.