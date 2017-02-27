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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3206320732083209>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 464
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:32

  artlife написав:Каковы прогнозы, будет возврат к 23 или Изя всё?



Изя всё.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:46

  escobar написав:
  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:упд, по тех. аналіз на грн. не працює :mrgreen: із боковика, який прогнозував на тесті 24, вийшли по тренду, отримали відскок від 61,8% фібо, рівень не хухри-мухри якби ...
Зображення

Достойно! Не пойму только, что брали в качестве нижней отметки для фибо разлинейки?

ретрейсмент розтягнутий, як корекція після аптренду 20 => 28+
Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:48

  PS4 написав:
  Starikan написав:
  PS4 написав:? конечно могут. в этом же и есть достоинство овгз - выход в любой момент без потери накопленного процента!
Откуда вы взяли эту чушь?
как плохо жить глупым)

Самокритично.
Кому вы сдадите? На вторичном рынке с дисконтом?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:54

  Автор77 написав:
  artlife написав:Каковы прогнозы, будет возврат к 23 или Изя всё?



Изя всё.

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Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:01

  Автор77 написав:
  artlife написав:Каковы прогнозы, будет возврат к 23 или Изя всё?



Изя всё.



- Алё, подскажите Изя дома ?
- Еще дома, но венки уже вынесли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:03

  Starikan написав:Самокритично.
Кому вы сдадите? На вторичном рынке с дисконтом?


Например, Порошенко может продать ОВГЗ своему банку, банк возьмёт рефинанс в НБУ под залог ОВГЗ, купит валюту на межбанке и отдаст хозяину. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А я считаю, что и никаких нерезидентов не было с их тоннами валюты. Гоняли деньги туда-сюда, что мол нерезиденты заходят и заходят и гребут и гребут ОВГЗ. Мол: "они же не дураки и ты делай тоже". Цифры и номера выпусков думаю есть только на бумаге, а по факту был загон струсить валюты с рынка. Делали понижение по 10 коп в день с маниакальным наслаждением и полным контролем ситуации с постоянным выкупом валюты НБУ делая его хорошим, а то типа еще больше бы доллар упал. А так НБУ молодец!! Медальку надо присвоить.

А те виртуальные ОВГЗ потом и гасить никто не будет. Все через 5 лет и забудут что такое и было. Отдадут только тем пересичным кто повелся. Условные 15%-ные пятилетки (75% за 5 лет). А те сумасшедшие цифры чисто виртуальные. 75% роста от курса 23,5 = 40 гривен за доллар через 5 лет будет паритетом теперешнему значению по доллару (+ сюда инфляция). Пересичный мог и по-старинке не депозите держать, а тут никому неизвестные засекреченные нерезиденты нарисовались. И в этот раз по-новому народ развели. А НБУ под-шумок еще $1 млрд за пару дней купит на минимуме, чтобы запрыгнуть в последний вагон.

Скоро будет прыжок на 35 (чтобы компенсировать экспортерам их убытки), а потом снизят до 30 и через 5 лет будет 40 гривен за доллар.

Запомните этот твит )))
BenDover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:20

  BenDover написав:А я считаю, что и никаких нерезидентов не было с их тоннами валюты. Гоняли деньги туда-сюда, что мол нерезиденты заходят и заходят и гребут и гребут ОВГЗ. Мол: "они же не дураки и ты делай тоже". Цифры и номера выпусков думаю есть только на бумаге, а по факту был загон струсить валюты с рынка. Делали понижение по 10 коп в день с маниакальным наслаждением и полным контролем ситуации с постоянным выкупом валюты НБУ делая его хорошим, а то типа еще больше бы доллар упал. А так НБУ молодец!! Медальку надо присвоить.

А те виртуальные ОВГЗ потом и гасить никто не будет. Все через 5 лет и забудут что такое и было. Отдадут только тем пересичным кто повелся. Условные 15%-ные пятилетки (75% за 5 лет). А те сумасшедшие цифры чисто виртуальные. 75% роста от курса 23,5 = 40 гривен за доллар через 5 лет будет паритетом теперешнему значению по доллару (+ сюда инфляция). Пересичный мог и по-старинке не депозите держать, а тут никому неизвестные засекреченные нерезиденты нарисовались. И в этот раз по-новому народ развели. А НБУ под-шумок еще $1 млрд за пару дней купит на минимуме, чтобы запрыгнуть в последний вагон.

Скоро будет прыжок на 35 (чтобы компенсировать экспортерам их убытки), а потом снизят до 30 и через 5 лет будет 40 гривен за доллар.

Запомните этот твит )))


Девушка танцует с теми кто ее кормит. Ее кормят нерезиденты. Будут они ее кормить? И как долго? хз
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:24

Українська економіка проходить етап “творчого руйнування” (constructive disruption), завдяки чому в найближчому майбутньому стане більш конкурентоспроможною, вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.

“Нова монетарна політика Національного банку України (НБУ) ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті укорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших. Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми будемо мати зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери”, – повідомив заступник голови Мінекономіки в Facebook у вівторок.

До основания, а затем, мы наш , мы новый мир постороим. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

andrein написав:Українська економіка проходить етап “творчого руйнування” (constructive disruption), завдяки чому в найближчому майбутньому стане більш конкурентоспроможною, вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.

“Нова монетарна політика Національного банку України (НБУ) ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті укорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших. Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми будемо мати зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери”, – повідомив заступник голови Мінекономіки в Facebook у вівторок.

До основания, а затем, мы наш , мы новый мир постороим. :)


Замминистр этот три месяца назад всего до назначения на эту должность был директором департамента монетарной политики НБУ Как себя не похвалить
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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