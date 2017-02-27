RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3206320732083209

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 464
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:43

  PS4 написав:
  edvardd написав:
  PS4 написав:Игорь алексеевич, в запорожьем забанили приват24? :mrgreen:

вот такое только зарегилось и сразу сpaть на ветке

приват24 вас оскорбило? :mrgreen:


Ображає рівень таких постів.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 373
З нами з: 19.02.14
Подякував: 131 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:44

Постой паровоз , не стучите колеса......

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что там затихло с 3 миллиардами из РФ, тут пару рабочих дней осталось до Нового года
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14382
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3830 раз.
Подякували: 5730 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто успеет сегодня слить на пике загона - тот и молодец.

Улыбаемся и машем.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:07

Нормас

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:28

  Captain Obvious написав:Кто успеет сегодня слить на пике загона - тот и молодец.

Улыбаемся и машем.

Это заблуждение. Сейчас Нефтегаз переведет гривну правительству, правительство быстро раскидает их, закроет все тендеры, и получившие их в свою очередь побегут в начале января на эту выручку покупать валюту.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7435
З нами з: 21.09.12
Подякував: 636 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:44

Только смелым покаряються моря....

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3206320732083209
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1646, 1647, 1648
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16473 2023945
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 01:48
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6761 1490883
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 22:42
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 49438
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16017)
27.12.2019 01:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.