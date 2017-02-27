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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:43
Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:44
Постой паровоз , не стучите колеса......
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А что там затихло с 3 миллиардами из РФ, тут пару рабочих дней осталось до Нового года
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто успеет сегодня слить на пике загона - тот и молодец.
Улыбаемся и машем.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:07
Нормас
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:28
Это заблуждение. Сейчас Нефтегаз переведет гривну правительству, правительство быстро раскидает их, закроет все тендеры, и получившие их в свою очередь побегут в начале января на эту выручку покупать валюту.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:44
Только смелым покаряються моря....
*Відправлено з Чату
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