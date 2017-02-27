Додано: П'ят 27 гру, 2019 02:33

andrein написав: Українська економіка проходить етап “творчого руйнування” (constructive disruption), завдяки чому в найближчому майбутньому стане більш конкурентоспроможною, вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.



“Нова монетарна політика Національного банку України (НБУ) ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті укорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших. Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми будемо мати зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери”, – повідомив заступник голови Мінекономіки в Facebook у вівторок.



До основания, а затем, мы наш , мы новый мир постороим. Українська економіка проходить етап “творчого руйнування” (constructive disruption), завдяки чому в найближчому майбутньому стане більш конкурентоспроможною, вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.“Нова монетарна політика Національного банку України (НБУ) ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті укорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших. Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми будемо мати зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери”, – повідомив заступник голови Мінекономіки в Facebook у вівторок.До основания, а затем, мы наш , мы новый мир постороим.

Бен Шалом Берна́нке:Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией. Сравнение инфляции с вертолётом, разбрасывающим деньги с неба, принадлежит Милтону Фридману.В наших украинских условиях - 5% инфляции - это почти то же ,что дефляция.Я вот писал тут, что отложил все свои негорящие покупки и траты, чтобы втариться евро по 25 с небольшим хвостиком на всю катушку.Наверно не я один такой,думаю покупатели сбавили оброоты, соответственно - по мульт.эффекту - целая цепочка очередного негатива для макроэк.показателей.И то, что мы имеем на сегодняшний день - это все еще халява, будут какие-то поступления, буду опять покупать евро, до 30,32,34 (то,что мы видели не так уж и давно) еще очень далеко.Так что такие покупки - считаю практически без риска.Не вижу способа - каким образом гривна может укрепиться в ближайшие недели.А вот продолжить низходящий тренд - так запросто.Сети электроники и маркеты продуктов до отказа набиты импортом, сейчас его активно сольют и надо будет закупаться валютой.Плюс ,похоже, там наверху поняли, что могут доиграться до экономического коллапса со своей ревальвацией и играют на строне доллара и евро.Ну и психологический момент, сильно уж расслабились гривнедержатели, по уши в нац.валюте, и поэтому любое ситуативное укрепление гривны - будут воспринимать как сигнал к немедленной откупке.А не будет ситуативного укрепления - все равно будут покупать, просто розовый дым развеялся, до многих начинает доходить, что мы в все еще в глубоком кризисе и никуда из него не выходили.Без серьезных денег гривна обречена не только на 25,но и на 26,27,28.А серьезные деньги это может быть:1.Земля - но еще неизвестно как оно будет, и будет ли под нее хоть какой-нибудь экономический драйв, да и вообще, а не отложат ли вопрос будет стоять,даже чисто технический просто.2.Стабилизация на востоке - думаю на ближайшее время можно запить водой, скорее будет стабилизация нестабилизации.3.Европейский капитал, им не до этого, тем более при наших раскладах.4.Американский капитал - это только если демократы придут вместо республиканцев, а это 50 на 50,да и нескоро.5.Собственный экономический рывок- ну тут полная лажа нарисовывается, скорее вектор вниз намечается.А с нерезами я бы посоветовал Маркаровой, если она хочет сохранить свое лицо - поступить жестко.Отоварить их на фиг по курсу 30, чтобы другой раз не совали свой нос ( свои бабки) на рисковые рынки.Хотя тогда другой вопрос возникает ,а с какого навара долги отдавать ?Может прислушаться тогда к "долги отдают только трусы".Шутка. Но в каждой шутке, есть только доля шутки.