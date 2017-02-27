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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3206320732083209

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 464
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

andrein написав:Українська економіка проходить етап “творчого руйнування” (constructive disruption), завдяки чому в найближчому майбутньому стане більш конкурентоспроможною, вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.

“Нова монетарна політика Національного банку України (НБУ) ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті укорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших. Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми будемо мати зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери”, – повідомив заступник голови Мінекономіки в Facebook у вівторок.

До основания, а затем, мы наш , мы новый мир постороим. :)


Замминистр этот три месяца назад всего до назначения на эту должность был директором департамента монетарной политики НБУ Как себя не похвалить
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:43

  PS4 написав:
  edvardd написав:
  PS4 написав:Игорь алексеевич, в запорожьем забанили приват24? :mrgreen:

вот такое только зарегилось и сразу сpaть на ветке

приват24 вас оскорбило? :mrgreen:


Ображає рівень таких постів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:44

Постой паровоз , не стучите колеса......

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что там затихло с 3 миллиардами из РФ, тут пару рабочих дней осталось до Нового года
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто успеет сегодня слить на пике загона - тот и молодец.

Улыбаемся и машем.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:07

Нормас

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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:28

  Captain Obvious написав:Кто успеет сегодня слить на пике загона - тот и молодец.

Улыбаемся и машем.

Это заблуждение. Сейчас Нефтегаз переведет гривну правительству, правительство быстро раскидает их, закроет все тендеры, и получившие их в свою очередь побегут в начале января на эту выручку покупать валюту.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:44

Только смелым покаряються моря....

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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:54

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Кто успеет сегодня слить на пике загона - тот и молодец.

Улыбаемся и машем.

Это заблуждение. Сейчас Нефтегаз переведет гривну правительству, правительство быстро раскидает их, закроет все тендеры, и получившие их в свою очередь побегут в начале января на эту выручку покупать валюту.

Полная неопределенность, давно в кедах не спал. Думаю можем подняться слегка, а потом затушат.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 02:33

  andrein написав:Українська економіка проходить етап “творчого руйнування” (constructive disruption), завдяки чому в найближчому майбутньому стане більш конкурентоспроможною, вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.

“Нова монетарна політика Національного банку України (НБУ) ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті укорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших. Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми будемо мати зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери”, – повідомив заступник голови Мінекономіки в Facebook у вівторок.

До основания, а затем, мы наш , мы новый мир постороим. :)



Бен Шалом Берна́нке:Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией. Сравнение инфляции с вертолётом, разбрасывающим деньги с неба, принадлежит Милтону Фридману.

В наших украинских условиях - 5% инфляции - это почти то же ,что дефляция.
Я вот писал тут, что отложил все свои негорящие покупки и траты, чтобы втариться евро по 25 с небольшим хвостиком на всю катушку.
Наверно не я один такой,думаю покупатели сбавили оброоты, соответственно - по мульт.эффекту - целая цепочка очередного негатива для макроэк.показателей.


И то, что мы имеем на сегодняшний день - это все еще халява, будут какие-то поступления, буду опять покупать евро, до 30,32,34 (то,что мы видели не так уж и давно) еще очень далеко.Так что такие покупки - считаю практически без риска.


Не вижу способа - каким образом гривна может укрепиться в ближайшие недели.
А вот продолжить низходящий тренд - так запросто.
Сети электроники и маркеты продуктов до отказа набиты импортом, сейчас его активно сольют и надо будет закупаться валютой.
Плюс ,похоже, там наверху поняли, что могут доиграться до экономического коллапса со своей ревальвацией и играют на строне доллара и евро.

Ну и психологический момент, сильно уж расслабились гривнедержатели, по уши в нац.валюте, и поэтому любое ситуативное укрепление гривны - будут воспринимать как сигнал к немедленной откупке.

А не будет ситуативного укрепления - все равно будут покупать, просто розовый дым развеялся, до многих начинает доходить, что мы в все еще в глубоком кризисе и никуда из него не выходили.

Без серьезных денег гривна обречена не только на 25,но и на 26,27,28.

А серьезные деньги это может быть:
1.Земля - но еще неизвестно как оно будет, и будет ли под нее хоть какой-нибудь экономический драйв, да и вообще, а не отложат ли вопрос будет стоять,даже чисто технический просто.
2.Стабилизация на востоке - думаю на ближайшее время можно запить водой, скорее будет стабилизация нестабилизации.
3.Европейский капитал, им не до этого, тем более при наших раскладах.
4.Американский капитал - это только если демократы придут вместо республиканцев, а это 50 на 50,да и нескоро.
5.Собственный экономический рывок- ну тут полная лажа нарисовывается, скорее вектор вниз намечается.

А с нерезами я бы посоветовал Маркаровой, если она хочет сохранить свое лицо - поступить жестко.
Отоварить их на фиг по курсу 30, чтобы другой раз не совали свой нос ( свои бабки) на рисковые рынки.
Хотя тогда другой вопрос возникает ,а с какого навара долги отдавать ?
Может прислушаться тогда к "долги отдают только трусы".
Шутка. Но в каждой шутке, есть только доля шутки.
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