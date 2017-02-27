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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 04:18
Proofy написав: Zebra написав: Captain Obvious написав:
Кто успеет сегодня слить на пике загона - тот и молодец.
Улыбаемся и машем.
Это заблуждение. Сейчас Нефтегаз переведет гривну правительству, правительство быстро раскидает их, закроет все тендеры, и получившие их в свою очередь побегут в начале января на эту выручку покупать валюту.
Полная неопределенность, давно в кедах не спал. Думаю можем подняться слегка, а потом затушат.
Ну Ви і жартуєте! - "давно в кедах не спал" - Ну якщо встигли, може це й на краще! - Бо "дехто" каже, що реальний курс 16(я думаю, що жартують)! - Хто в це повірить?)
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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