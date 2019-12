Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:06

А может действительно на верхах начали таки работать и скоро мы таки получим справедливый курс? А может действительно на верхах начали таки работать и скоро мы таки получим



Думаю, скоро (максимум - полгода) все получат "справедливый" курс. Потом, правда, некоторые персонажи на этом форуме или замолчат, или ники поменяют (на заранее припасенные).



Смешно, продавец «средства платежа» (которое в Украине единственное) ! Т.е. продавец гривни за гривни

Ст. 3 Закону Укріни Про платіжні системи та переказ коштів в Україні



Гривня як грошова одиниця України (гривня) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів та розрахунків





И этот «единственный продавец» на конец октября напечатал (увеличил) денежную базу за год почти на 5%, а нал для пересичных на 4 % . Но кому-то мало. Надо бы гораздо больше, чтобы годовая инфляция была не 5-6%, как сейчас, а также гораздо больше.



Вот если бы «единственный продавец» напечатал бы, к примеру, денег процентов на 50-100 больше, чтобы и инфляция переросла в гипер, тогда бы и курс взлетел ракетой до 40-50-60 , чтобы не было мучительно больно вспоминать, как скупали бакс по 27-29 за последнюю "шапку золотых украшений".



Ага, булочки "Малятко" літом 2018 6 грн. 5шт, вчора 11,75.

Квиток на електричку був 8 став 11 грн.

Інфляція 6%.

