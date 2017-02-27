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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3208320932103211>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 04:18

  Proofy написав:
  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Кто успеет сегодня слить на пике загона - тот и молодец.

Улыбаемся и машем.

Это заблуждение. Сейчас Нефтегаз переведет гривну правительству, правительство быстро раскидает их, закроет все тендеры, и получившие их в свою очередь побегут в начале января на эту выручку покупать валюту.

Полная неопределенность, давно в кедах не спал. Думаю можем подняться слегка, а потом затушат.


Ну Ви і жартуєте! - "давно в кедах не спал" - Ну якщо встигли, може це й на краще! - Бо "дехто" каже, що реальний курс 16(я думаю, що жартують)! - Хто в це повірить?)
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 07:56

  w_bufett написав:Ну Ви і жартуєте! - "давно в кедах не спал" - Ну якщо встигли, може це й на краще! - Бо "дехто" каже, що реальний курс 16(я думаю, що жартують)! - Хто в це повірить?)

Никто. Ибо реальный курс - 8. Недаром его виктор федарыч столько времени держал. Это наша цифра. Счастливая...
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:01

escobar
а мені цифра 22 подобається...
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Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:10

  andrein написав:Українська економіка проходить етап “творчого руйнування” (constructive disruption), завдяки чому в найближчому майбутньому стане більш конкурентоспроможною, вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.

“Нова монетарна політика Національного банку України (НБУ) ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті укорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших. Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми будемо мати зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери”, – повідомив заступник голови Мінекономіки в Facebook у вівторок.

До основания, а затем, мы наш , мы новый мир постороим. :)

Наконец то глас разума начал превалировать. Что лучше уж держать инфляцию и дать экономике очиститься от всякого нежизнеспособного шлака, чем поддерживать жизнедеятельность всяких зомби очередной гиперэмиссией, плавно переходящей в очередной кратный девальвал.
Дайте рынку нормальные и постоянные условия - и он все сам отрегулирует.
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:29

1. Интересно, за какие деньги НБУ вчера устроил загон? Не является ли это "скрытой эмиссией"?
2. ИМХО, ближе к обеду станет понятно, что это был загон, и он начнёт выдыхаться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:31

  escobar написав:
  andrein написав:Українська економіка проходить етап “творчого руйнування” (constructive disruption), завдяки чому в найближчому майбутньому стане більш конкурентоспроможною, вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.

“Нова монетарна політика Національного банку України (НБУ) ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті укорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших. Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми будемо мати зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери”, – повідомив заступник голови Мінекономіки в Facebook у вівторок.

До основания, а затем, мы наш , мы новый мир постороим. :)

Наконец то глас разума начал превалировать. Что лучше уж держать инфляцию и дать экономике очиститься от всякого нежизнеспособного шлака, чем поддерживать жизнедеятельность всяких зомби очередной гиперэмиссией, плавно переходящей в очередной кратный девальвал.
Дайте рынку нормальные и постоянные условия - и он все сам отрегулирует.

Все верно, наш автопром тоже был "нежизнеспособным шлаком". Без автоиндустрии даже лучше стало некоторым. Надо производить товары которые мы лучше всего умеем делать. немцы - автомобили, голландцы - сыр, швейцарцы - механические часы, украинцы - пшено.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:39

BIGor Да когда-то и ракеты неплохо делали,а пшеном особо не гордились.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:06

  Victor37 написав:
  Искатель написав:
  uaprofi написав:
А может действительно на верхах начали таки работать и скоро мы таки получим справедливый курс?


Думаю, скоро (максимум - полгода) все получат "справедливый" курс. Потом, правда, некоторые персонажи на этом форуме или замолчат, или ники поменяют (на заранее припасенные).

Тут хорошо насчет монополии сказали. Так вот. Есть у нас один монопольный продавец гривни (которая, как известно, - кровь экономики). Вот он краник до предела закрутил - и несут ему "шапку золотых украшений за буханку хлеба". Мощное сравнение, кстати.

Смешно, продавец «средства платежа» (которое в Украине единственное) ! Т.е. продавец гривни за гривни :D
Ст. 3 Закону Укріни Про платіжні системи та переказ коштів в Україні

Гривня як грошова одиниця України (гривня) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів та розрахунків


И этот «единственный продавец» на конец октября напечатал (увеличил) денежную базу за год почти на 5%, а нал для пересичных на 4 % . Но кому-то мало. Надо бы гораздо больше, чтобы годовая инфляция была не 5-6%, как сейчас, а также гораздо больше.

Вот если бы «единственный продавец» напечатал бы, к примеру, денег процентов на 50-100 больше, чтобы и инфляция переросла в гипер, тогда бы и курс взлетел ракетой до 40-50-60 , чтобы не было мучительно больно вспоминать, как скупали бакс по 27-29 за последнюю "шапку золотых украшений".

И тогда можно было бы снова хаять владу (там же все дураки, а я один умниый), но уже не за то, что бакс дешевый, а за то что хлеб-колбаса подорожала в 2-3 раза, и надо теперь как в голодомор снова отдавать за буханку хлеба последнюю "шапку золотых украшений"

Ага, булочки "Малятко" літом 2018 6 грн. 5шт, вчора 11,75.
Квиток на електричку був 8 став 11 грн.
Інфляція 6%.
Ага-ага.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:08

  BIGor написав:
  escobar написав:
  andrein написав:Українська економіка проходить етап “творчого руйнування” (constructive disruption), завдяки чому в найближчому майбутньому стане більш конкурентоспроможною, вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.

“Нова монетарна політика Національного банку України (НБУ) ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті укорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших. Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми будемо мати зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери”, – повідомив заступник голови Мінекономіки в Facebook у вівторок.

До основания, а затем, мы наш , мы новый мир постороим. :)

Наконец то глас разума начал превалировать. Что лучше уж держать инфляцию и дать экономике очиститься от всякого нежизнеспособного шлака, чем поддерживать жизнедеятельность всяких зомби очередной гиперэмиссией, плавно переходящей в очередной кратный девальвал.
Дайте рынку нормальные и постоянные условия - и он все сам отрегулирует.

Все верно, наш автопром тоже был "нежизнеспособным шлаком". Без автоиндустрии даже лучше стало некоторым. Надо производить товары которые мы лучше всего умеем делать. немцы - автомобили, голландцы - сыр, швейцарцы - механические часы, украинцы - пшено.

Ну - пшоно-не пшоно , але над цим треба працювати . Є море моренне в світі нематеріалоємних виробництв - наукоємних і технологічних . Які китайці не можуть до речі у себе запустити - чомусь не виходить . У нас раніше виходило - і навіть зараз є - але дуже невеликі об"єми . Для розвитку потрібні гроші - а наші теперішні капіталісти в таке вкладати не хочуть - бо це недешево . Але якщо залізо чи руда , чи міндобрива не будуть конкурентими - будуть все одно шукати якісь варіанти - тобто повинні відкриватися вікна можливостей ... Головне - не втратити їх ...
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  osya1964 написав:BIGor Да когда-то и ракеты неплохо делали,а пшеном особо не гордились.

И сколько мы зарабатывали на ракетах и автопроме?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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