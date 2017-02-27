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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3208320932103211

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:11

МВФ

Рожкова:
"К старым условиям, которые мы не выполнили, добавился ряд новых. Чтобы выйти на Совет директоров МВФ, подписать меморандум и получать деньги от Фонда, Украине нужно выполнить несколько prior actions... Например, Фонд хочет, чтобы у нас заработал рынок земли.
...
Также она уточнила, что важным для МВФ является также законопроект №2571, который недавно подал в Раду Кабмин. В СМИ его называют "антиколомойским""
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:12

  Victor37 написав:
  fin написав:Блин, можно было бы тысяч 100-150грн положить на депозит в ощад, но стремно както. Наверное лучше куплю на них доллары. Надежней будет.

У меня давно лежат. А на часть % покупаю баксы с евро. Стремно - это когда ожидается кратный девал. А в ближайшее время если и будет, то вряд-ли кратный, скорее вполне сопоставимый с % по депо. А если и больше - то не намного.

Я в 2013 теж так думав, "ненамного", а вийшло більше чим в 3 раза. А НБУ ні при чому. Вірю.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:14

  Puente написав:Ну - пшоно-не пшоно , але над цим треба працювати . Є море моренне в світі нематеріалоємних виробництв - наукоємних і технологічних . Які китайці не можуть до речі у себе запустити - чомусь не виходить . У нас раніше виходило - і навіть зараз є - але дуже невеликі об"єми . Для розвитку потрібні гроші - а наші теперішні капіталісти в таке вкладати не хочуть - бо це недешево . Але якщо залізо чи руда , чи міндобрива не будуть конкурентими - будуть все одно шукати якісь варіанти - тобто повинні відкриватися вікна можливостей ... Головне - не втратити їх ...


Я конечно извинюсь - Вы с Луны прилетели? Какие "наукоємні і технологічні"??? Тут человека со знание таблицы умножения скоро проблематично будет найти. Все, кто более менее-соображает или сразу после школы уезжает или в самом крайнем случаи после бакалавра. И не надо тут про стартапы. Подготовка технарей уничтожена от самого фундамента (школы-ПТУ) до ВУЗов. Оптимистично дожовуются наработки периода совка в производстве на оборудование того же периода. Есть единичные всплески, но всё упирается в то КТО будет на этом всём работать. Я уже молчу про ИТР. С этим всегда беда была.
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 27 гру, 2019 09:19, всього редагувалось 3 разів.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:15

  flyman написав:

Ага, булочки "Малятко" літом 2018 6 грн. 5шт, вчора 11,75.
Квиток на електричку був 8 став 11 грн.
Інфляція 6%.
Ага-ага.[/quote]
Взагалі-то статистиці традиційно не вірю ... Але спеціально глянув - як вони рахують - сам не спромігся щось перевірити - але формули є . Можна спробувати :
калькулятор інфляції :
http://database.ukrcensus.gov.ua/dw_inf ... .asp?kat=1
Що туди входить :
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... s_08_u.htm
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:20

Вангую - долар сьогодні трішки припаде
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:24

  Starikan написав:
  osya1964 написав:BIGor Да когда-то и ракеты неплохо делали,а пшеном особо не гордились.

И сколько мы зарабатывали на ракетах и автопроме?


зарабатывали "орден Сутулова"...всей страной
потом все Кравчук по*ерил:

176 межконтинентальных баллистических ракет,
44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных более чем тысячей ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:26

  холява написав:Я еще раз попробую задать вопрос .
У всех все в порядке с налоговыми и их регистрацией ?
Хоть кто то бизнесом занимается ?

Вчора всі "протерміновані" зареєструвалися
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