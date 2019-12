Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:12

Victor37 написав: fin написав: Блин, можно было бы тысяч 100-150грн положить на депозит в ощад, но стремно както. Наверное лучше куплю на них доллары. Надежней будет. Блин, можно было бы тысяч 100-150грн положить на депозит в ощад, но стремно както. Наверное лучше куплю на них доллары. Надежней будет.

У меня давно лежат. А на часть % покупаю баксы с евро. Стремно - это когда ожидается кратный девал. А в ближайшее время если и будет, то вряд-ли кратный, скорее вполне сопоставимый с % по депо. А если и больше - то не намного. У меня давно лежат. А на часть % покупаю баксы с евро. Стремно - это когда ожидается кратный девал. А в ближайшее время если и будет, то вряд-ли кратный, скорее вполне сопоставимый с % по депо. А если и больше - то не намного.

Я в 2013 теж так думав, "ненамного", а вийшло більше чим в 3 раза. А НБУ ні при чому. Вірю. Я в 2013 теж так думав, "ненамного", а вийшло більше чим в 3 раза. А НБУ ні при чому. Вірю.

