"К старым условиям, которые мы не выполнили, добавился ряд новых. Чтобы выйти на Совет директоров МВФ, подписать меморандум и получать деньги от Фонда, Украине нужно выполнить несколько prior actions... Например, Фонд хочет, чтобы у нас заработал рынок земли. ... Также она уточнила, что важным для МВФ является также законопроект №2571, который недавно подал в Раду Кабмин. В СМИ его называют "антиколомойским""
fin написав:Блин, можно было бы тысяч 100-150грн положить на депозит в ощад, но стремно както. Наверное лучше куплю на них доллары. Надежней будет.
У меня давно лежат. А на часть % покупаю баксы с евро. Стремно - это когда ожидается кратный девал. А в ближайшее время если и будет, то вряд-ли кратный, скорее вполне сопоставимый с % по депо. А если и больше - то не намного.
Я в 2013 теж так думав, "ненамного", а вийшло більше чим в 3 раза. А НБУ ні при чому. Вірю.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Puente написав:Ну - пшоно-не пшоно , але над цим треба працювати . Є море моренне в світі нематеріалоємних виробництв - наукоємних і технологічних . Які китайці не можуть до речі у себе запустити - чомусь не виходить . У нас раніше виходило - і навіть зараз є - але дуже невеликі об"єми . Для розвитку потрібні гроші - а наші теперішні капіталісти в таке вкладати не хочуть - бо це недешево . Але якщо залізо чи руда , чи міндобрива не будуть конкурентими - будуть все одно шукати якісь варіанти - тобто повинні відкриватися вікна можливостей ... Головне - не втратити їх ...
Я конечно извинюсь - Вы с Луны прилетели? Какие "наукоємні і технологічні"??? Тут человека со знание таблицы умножения скоро проблематично будет найти. Все, кто более менее-соображает или сразу после школы уезжает или в самом крайнем случаи после бакалавра. И не надо тут про стартапы. Подготовка технарей уничтожена от самого фундамента (школы-ПТУ) до ВУЗов. Оптимистично дожовуются наработки периода совка в производстве на оборудование того же периода. Есть единичные всплески, но всё упирается в то КТО будет на этом всём работать. Я уже молчу про ИТР. С этим всегда беда была.
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 27 гру, 2019 09:19, всього редагувалось 3 разів.