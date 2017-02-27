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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 321032113212321332143215>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:50

  L написав:
  escobar написав:У альфы, пумбы и (уже не)пшека такие есть.

(уже не)пшека - "кредо"?

идея. синяя кредитка.
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:55

  escobar написав:идея. синяя кредитка.

2% за снятие в банкомате, и вроде по безналу тоже 2%
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:58

Начальник держпідприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Олександр Попов видав наказ про перехід працівників порту на скорочений робочий тиждень.

«Морський торговельний порт «Чорноморськ» переходить на чотириденку
Це рішення обґрунтовано великими збитками за підсумками 11 місяців роботи, вони перевищили 137 млн грн.
http://www.golos.com.ua/article/325732

А экономика и экспорт растёт, гривна крепнет . :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:01

  andrein написав:Начальник держпідприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Олександр Попов видав наказ про перехід працівників порту на скорочений робочий тиждень.

«Морський торговельний порт «Чорноморськ» переходить на чотириденку
Це рішення обґрунтовано великими збитками за підсумками 11 місяців роботи, вони перевищили 137 млн грн.
http://www.golos.com.ua/article/325732

А экономика и экспорт растёт, гривна крепнет . :)


Ключове слово у всьому цьому - держпідприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ» . От і все ... Був би приватний - зразу б виявилося , що і прибутки звідкись намалювалися - зовсім несподівано ... Злодії скрізь ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:05

  Puente написав:
  andrein написав:Начальник держпідприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Олександр Попов видав наказ про перехід працівників порту на скорочений робочий тиждень.

«Морський торговельний порт «Чорноморськ» переходить на чотириденку
Це рішення обґрунтовано великими збитками за підсумками 11 місяців роботи, вони перевищили 137 млн грн.
http://www.golos.com.ua/article/325732

А экономика и экспорт растёт, гривна крепнет . :)


Ключове слово у всьому цьому - держпідприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ» . От і все ... Був би приватний - зразу б виявилося , що і прибутки звідкись намалювалися - зовсім несподівано ... Злодії скрізь ...


вы не в теме...лучше молчать
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1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:12

хто володіє інформацією, що там на міжбанку твориться?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:13

  vovakwasov написав:хто володіє інформацією, що там на міжбанку твориться?

23.62/23.65
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:15

  vovakwasov написав:хто володіє інформацією, що там на міжбанку твориться?

РОКЕТА!!!!!11
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:16

  flyman написав:Ага, булочки "Малятко" літом 2018 6 грн. 5шт, вчора 11,75.
Квиток на електричку був 8 став 11 грн.
Інфляція 6%.
Ага-ага.

А чого ви літо з кінцем грудня порівнюєте?
Якщо не вистачає грошей, переходьте з «малятко» на яйця – річна дефляція 88,9% . Можна поливати олією, щоб у горлі сухо не було (річна дефляція 99,5%) .
А якщо грошей багато, то замість електрички купляйте і їздіть власним авто або іншими транспортними засобами (річна дефляція 92,7 %), тим більше, що паливо і мастило теж дешевшають (річна дефляція 87,4%,) :D

Мережеві оператори 24 грудня знизили ціни на бензини і дизельне паливо на 0,5-1 грн за літр. Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку.

https://minfin.com.ua/ua/2019/12/24/40170364/
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:17

  XsanyaX написав:
  vovakwasov написав:хто володіє інформацією, що там на міжбанку твориться?

23.62/23.65

С какого перепугу такой рост с утра? По инерции? Или опять НБУ гребёт?
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