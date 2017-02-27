Начальник держпідприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Олександр Попов видав наказ про перехід працівників порту на скорочений робочий тиждень.
«Морський торговельний порт «Чорноморськ» переходить на чотириденку Це рішення обґрунтовано великими збитками за підсумками 11 місяців роботи, вони перевищили 137 млн грн. http://www.golos.com.ua/article/325732
andrein написав:Начальник держпідприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Олександр Попов видав наказ про перехід працівників порту на скорочений робочий тиждень.
«Морський торговельний порт «Чорноморськ» переходить на чотириденку Це рішення обґрунтовано великими збитками за підсумками 11 місяців роботи, вони перевищили 137 млн грн. http://www.golos.com.ua/article/325732
А экономика и экспорт растёт, гривна крепнет .
Ключове слово у всьому цьому - держпідприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ» . От і все ... Був би приватний - зразу б виявилося , що і прибутки звідкись намалювалися - зовсім несподівано ... Злодії скрізь ...
andrein написав:Начальник держпідприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Олександр Попов видав наказ про перехід працівників порту на скорочений робочий тиждень.
«Морський торговельний порт «Чорноморськ» переходить на чотириденку Це рішення обґрунтовано великими збитками за підсумками 11 місяців роботи, вони перевищили 137 млн грн. http://www.golos.com.ua/article/325732
А экономика и экспорт растёт, гривна крепнет .
Ключове слово у всьому цьому - держпідприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ» . От і все ... Був би приватний - зразу б виявилося , що і прибутки звідкись намалювалися - зовсім несподівано ... Злодії скрізь ...
вы не в теме...лучше молчать
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
flyman написав:Ага, булочки "Малятко" літом 2018 6 грн. 5шт, вчора 11,75. Квиток на електричку був 8 став 11 грн. Інфляція 6%. Ага-ага.
А чого ви літо з кінцем грудня порівнюєте? Якщо не вистачає грошей, переходьте з «малятко» на яйця – річна дефляція 88,9% . Можна поливати олією, щоб у горлі сухо не було (річна дефляція 99,5%) . А якщо грошей багато, то замість електрички купляйте і їздіть власним авто або іншими транспортними засобами (річна дефляція 92,7 %), тим більше, що паливо і мастило теж дешевшають (річна дефляція 87,4%,)
Мережеві оператори 24 грудня знизили ціни на бензини і дизельне паливо на 0,5-1 грн за літр. Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку.