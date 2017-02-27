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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32113212321332143215>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для всепропальщиків: поцікавтесь що таке 5 і 6 уклад.
Якщо що, то я мав досить велике виробництво, яке потрохи з'ідає інтернет!
Добре, що вчасно більш менш вийшов
athena1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:20

  Anadonta написав:
  XsanyaX написав:
  vovakwasov написав:хто володіє інформацією, що там на міжбанку твориться?

23.62/23.65

С какого перепугу такой рост с утра? По инерции? Или опять НБУ гребёт?

уже немножко вниз 23,60/23,64
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:20

  prodigy написав:
  Puente написав:
  andrein написав:Начальник держпідприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Олександр Попов видав наказ про перехід працівників порту на скорочений робочий тиждень.

«Морський торговельний порт «Чорноморськ» переходить на чотириденку
Це рішення обґрунтовано великими збитками за підсумками 11 місяців роботи, вони перевищили 137 млн грн.
http://www.golos.com.ua/article/325732

А экономика и экспорт растёт, гривна крепнет . :)


Ключове слово у всьому цьому - держпідприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ» . От і все ... Був би приватний - зразу б виявилося , що і прибутки звідкись намалювалися - зовсім несподівано ... Злодії скрізь ...


вы не в теме...лучше молчать

Ви ж десь з тих країв - то розкажуть детально . Бо наскільки пам"ятаю порт "Южный" завжди був на 1-2 місці серед інших портів . В останні роки купа бабла витрачали на модернізацію і якісь перебудови ... І без толку ?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:20

Так, я не понял, чего межбанк падает, даешь рист !!!!

Минялы берут по 23,80...мало...даешь выше !!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:23

Приват и моно отдают по 23,7
Заинтересованы загнать как можно больше доллара
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Так что сливайтесь по 23,80 - после обеда развернемся!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:23

  zzzzzz написав:Так, я не понял, чего межбанк падает, даешь рист !!!! Минялы берут по 23,80...мало...даешь выше !!

та не,то он присел.перед прыжком :)

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:25

  athena1 написав:Для всепропальщиків: поцікавтесь що таке 5 і 6 уклад.
Якщо що, то я мав досить велике виробництво, яке потрохи з'ідає інтернет!
Добре, що вчасно більш менш вийшов

Сьогодні в Україні за таким показником, як випуск продукції, вищі технологічні уклади — 5-й та 6-й — становлять близько 4%, причому 6-й технологічний уклад, що визначає перспективи високотехнологічного розвитку країн у майбутньому, у нашій країні майже відсутній (менше 0,1%). Близько 58% виробленої продукції припадає на найнижчий, 3-й технологічний уклад (технології промисловості будівельних матеріалів, чорної металургії, суднобудування, оброблення металу, легкої, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості) та 38% — на 4-й. За показником фінансування науково-технічних розробок склалася така ситуація: майже 70% коштів сьогодні поглинає 4-й і лише 23% — 5-й технологічний уклади. Інноваційні витрати розподіляються таким чином: 60% — 4-й технологічний уклад і 30% — 3-й (сумарно — 90%), а 5-й становить лише 8,6%. Стосовно інвестицій, які, власне, і визначають майбутнє на найближчі 10–15 років, маємо такі пропорції: 75% спрямовуються у 3-й технологічний уклад і лише 20% та 4,5% — у 4-й і 5-й технологічні уклади відповідно. У технологічній частині капітальних вкладень (технічне переозброєння та модернізація) 83% припадає на 3-й технологічний уклад і лише 10% — на 4-й .

Наведені дані свідчать про надзвичайно загрозливу картину, що спостерігається в економіці України, оскільки сьогодні закладається майбутня структура випуску продукції, де домінуватиме 3-й технологічний уклад.

Водночас, у країнах — світових лідерах технологічного прогресу нині розвиваються:
галузі 6-го технологічного укладу — біотехнології, зокрема клітинна біологія; аерокосмічна промисловість; нанотехнології; нові матеріали; оптоелектроніка; системи штучного інтелекту; мікроелектроніка; фотоніка; мікросистемна механіка; інформаційні супермагістралі; програмне забезпечення і засоби імітації; молекулярна електроніка; системи управління персоналом;
галузі 5-го технологічного укладу — фармацевтична, автомобільна, хімічна, інструментальна промисловість.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:25

Хмельницкий окна светят уже 24.6
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:29

  flyman написав:
  Victor37 написав:
  fin написав:Блин, можно было бы тысяч 100-150грн положить на депозит в ощад, но стремно както. Наверное лучше куплю на них доллары. Надежней будет.

У меня давно лежат. А на часть % покупаю баксы с евро. Стремно - это когда ожидается кратный девал. А в ближайшее время если и будет, то вряд-ли кратный, скорее вполне сопоставимый с % по депо. А если и больше - то не намного.

Я в 2013 теж так думав, "ненамного", а вийшло більше чим в 3 раза. А НБУ ні при чому. Вірю.

Вже у грудні 2012 співвідношення грошової бази та валютних резервів було 10,21, а у грудні 2013 - 15,05 при курсі 8 . Що ж ви хотіли?
Зараз курс 23-24 при співвідношенні 20-21 ...
Аналогічно «справедливий» курс і з врахуванням інфляції в Україні/США був наприкінці 2013 вище поточного на той час курсу, а зараз – нижче ...
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