Для всепропальщиків: поцікавтесь що таке 5 і 6 уклад.
Якщо що, то я мав досить велике виробництво, яке потрохи з'ідає інтернет!
Добре, що вчасно більш менш вийшов
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для всепропальщиків: поцікавтесь що таке 5 і 6 уклад.
Якщо що, то я мав досить велике виробництво, яке потрохи з'ідає інтернет!
Добре, що вчасно більш менш вийшов
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:20
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:20
Ви ж десь з тих країв - то розкажуть детально . Бо наскільки пам"ятаю порт "Южный" завжди був на 1-2 місці серед інших портів . В останні роки купа бабла витрачали на модернізацію і якісь перебудови ... І без толку ?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:20
Так, я не понял, чего межбанк падает, даешь рист !!!!
Минялы берут по 23,80...мало...даешь выше !!
Живите своим умом!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:23
Приват и моно отдают по 23,7
Заинтересованы загнать как можно больше доллара
.
Так что сливайтесь по 23,80 - после обеда развернемся!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:23
та не,то он присел.перед прыжком :)
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:25
Сьогодні в Україні за таким показником, як випуск продукції, вищі технологічні уклади — 5-й та 6-й — становлять близько 4%, причому 6-й технологічний уклад, що визначає перспективи високотехнологічного розвитку країн у майбутньому, у нашій країні майже відсутній (менше 0,1%). Близько 58% виробленої продукції припадає на найнижчий, 3-й технологічний уклад (технології промисловості будівельних матеріалів, чорної металургії, суднобудування, оброблення металу, легкої, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості) та 38% — на 4-й. За показником фінансування науково-технічних розробок склалася така ситуація: майже 70% коштів сьогодні поглинає 4-й і лише 23% — 5-й технологічний уклади. Інноваційні витрати розподіляються таким чином: 60% — 4-й технологічний уклад і 30% — 3-й (сумарно — 90%), а 5-й становить лише 8,6%. Стосовно інвестицій, які, власне, і визначають майбутнє на найближчі 10–15 років, маємо такі пропорції: 75% спрямовуються у 3-й технологічний уклад і лише 20% та 4,5% — у 4-й і 5-й технологічні уклади відповідно. У технологічній частині капітальних вкладень (технічне переозброєння та модернізація) 83% припадає на 3-й технологічний уклад і лише 10% — на 4-й .
Наведені дані свідчать про надзвичайно загрозливу картину, що спостерігається в економіці України, оскільки сьогодні закладається майбутня структура випуску продукції, де домінуватиме 3-й технологічний уклад.
Водночас, у країнах — світових лідерах технологічного прогресу нині розвиваються:
галузі 6-го технологічного укладу — біотехнології, зокрема клітинна біологія; аерокосмічна промисловість; нанотехнології; нові матеріали; оптоелектроніка; системи штучного інтелекту; мікроелектроніка; фотоніка; мікросистемна механіка; інформаційні супермагістралі; програмне забезпечення і засоби імітації; молекулярна електроніка; системи управління персоналом;
галузі 5-го технологічного укладу — фармацевтична, автомобільна, хімічна, інструментальна промисловість.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:26
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 27 гру, 2019 10:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:29
Вже у грудні 2012 співвідношення грошової бази та валютних резервів було 10,21, а у грудні 2013 - 15,05 при курсі 8 . Що ж ви хотіли?
Зараз курс 23-24 при співвідношенні 20-21 ...
Аналогічно «справедливий» курс і з врахуванням інфляції в Україні/США був наприкінці 2013 вище поточного на той час курсу, а зараз – нижче ...
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