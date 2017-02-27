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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3212321332143215>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:30

  Puente написав:Це Вам так здається . Навалом стартапів - і тих , хто їх починає та вигадує . Наші діти та студенти ( не масово - спеціалізовано та обмежено ) - виграють купу міжнародних призів по різним напрямкам .


Вы разницу между идей(стартапом) и серийным производством - понимаете?
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Міняли у Львові уже 24,5 - 25,0 продають
laviva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:31

Після введення санкцій РФ, щодо ряду українських промислових товарів, Україна недоотримає на ринку 31,2 мільйона доларів, та втратить 1,3% поточного експорту до РФ.

Також уряд РФ заборонив власним виробникам експортувати в Україну папір та картон для утилізації (макулатуру та відходи), що становить 0,4% від імпорту всх російських товарів в Україну та еквівалентно 21,4 мільйонам доларів. Україна отримувала майже половину цих товарів з РФ.

У число заборонених до ввозу в Росію товарів увійшли: грілки, медичні трубки і повітроводи, джгути, кукурудзяний крохмаль, глюкоза, фруктоза, котли та радіатори центрального опалення, частини насосів.

У грошовому еквіваленті найбільші втрати від санкцій відчує український ринок промислових медичних товарів (вироби з пластмаси та гуми) - 16,1 млн дол., та ринок котлів для центрального опалення - 8,7 млн дол.

Санкції РФ щодо заборони ввезення кукурудзяного крохмаля, глюкози та фруктози не відчуються вітчизняними виробниками, адже за даними Держстату за 9 місяців 2019 року такий експорт не здійснювався.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:31

  laviva написав:Міняли у Львові уже 24,5 - 25,0 продають

в ощаде сегодня утром взял 1.5к по 23.55
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поход на север сегодня отменили? МБ 23,56/23,59
Востаннє редагувалось XsanyaX в П'ят 27 гру, 2019 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:41

  Oleg_Sa написав:Хмельницкий окна светят уже 24.6

Киев также на себя
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:42

PS4
В райффайзене с утра было 23.50 и евро по 26.10, теперь 23.70 и 26.35
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:43

  XsanyaX написав:Поход на север сегодня отменили? МБ 23,56/23,59

уже 23.58
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:44

  сірий написав:
  Oleg_Sa написав:Хмельницкий окна светят уже 24.6

Киев также на себя

готов отдать этим окнам по 24....пусть продают ....будет хорошая маржа
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:45

Ну что за фигня (((

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Живите своим умом!
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